Il paradiso delle signore, anticipazioni 19 aprile: fallito il piano di Adelaide

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1, la strategia di Adelaide fallisce

Mancano ormai pochi giorni al finale di stagione de Il paradiso delle signore e molti nodi verranno al pettine. Nello specifico nella puntata di martedì 19 aprile della seguita soap di Rai1 al centro delle trame ci saranno nuovi risvolti che vedono coinvolto il triangolo formato da Umberto, Adelaide e Flora. La Sant’Erasmo è rimasta sconvolta e sorpresa nel vedere l’appassionato bacio che il commendatore e la stilista si sono scambiati e così, vedendo miseramente fallire la sua strategia metterà il cognato con le spalle al muro il quale quest’ultimo farà un passo indietro nei confronti della Ravasi. Inoltre, la contessa che è dalla parte di Gemma, invita i Colombo a Villa Guarnieri per l’eventuale fidanzamento ma il giovane Marco farà i conti con i suoi veri sentimenti per Stefania.

Spoiler de Il paradiso delle signore del 19 aprile: Flavia continua a mentire, Beatrice resta in coma

E dalle anticipazioni sulla soap si scopre che anche il piano di Flavia rischia di fallire. Ludovica ha rinstaurato un rapporto solo di recente e saputo della ‘finta’ malattia è in ansia e preoccupata e vorrebbe accompagnare la madre a fare l’operazione ma ciò potrebbe far svanire la strategia della Brancia e quindi Flavia insieme a Fiorenza cercheranno una soluzione per questo problema. Dagli spoiler sulla puntata di oggi de Il paradiso delle signore, si apprende anche che Beatrice continuerà a giacere su un letto di ospedale in coma mentre Vittorio si rivolgerà ai migliori medici per curarla e per questo cederà il marchio del sua grande magazzino a Dante con il quale aumenteranno le tensioni.

Anticipazioni prossime puntate: in arrivo tanti colpi di scena nella soap di Rai1

E dagli spoiler sulle ultime puntate della soap, invece, si apprende che si saranno dei clamorosi risvolti per alcuni personaggi. Senza scendere troppo nei dettaglio vedremo Umberto fare una scelta inaspettata e Romagnoli dimostrare con un gesto spiazzante di essere innamorato realmente di Beatrice. Colpi di scena riguarderanno anche Salvo e Anna e Marco e Stefania mentre per il momento è un’incognita il ritorno di Marta a Milano.