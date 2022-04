Il paradiso delle signore, anticipazioni 20 aprile: Flora lascia Milano?

Spoiler prossima puntata de Il paradiso delle signore: Flora in crisi per Umberto è pronta a lasciare Milano

Il triangolo formato da Adelaide, Umberto e Flora continuerà a tenere banco fino all’ultimo nella soap e nello specifico nella puntata di oggi ci saranno dei colpi di scena. Abbiamo lasciato Adelaide sconvolta alla vista del bacio tra Umberto e Flora mettere alle strette il cognato, che tra le due donne ha preferito lei. La giovane stilista soffrirà moltissimo dell’allontanamento di Guarnieri ma, se da un parte la sua vita amorosa sarà deludente, dall’altra quella professionale potrebbe essere ad una svolta. La Ravasi, infatti, riceverà una telefonata inaspettata che potrebbe essere un buon modo per lasciarsi alle spalle l’attuale vita ed iniziare una nuova vita professionale lontana: deciderà di lasciare definitivamente Milano?

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1: Beatrice non si sveglia, Vittorio crolla emotivamente

E dalle anticipazioni sulla puntata del 20 aprile de Il paradiso delle signore si scopre anche che Beatrice continuerà a non risvegliarsi, nonostante Vittorio abbia chiamato i migliori medici nessuno di loro gli ha dato delle speranze di guarigione. Il dottor Conti sempre più pessimista e addolorato per la cognata avrà un duro crollo emotivo. Nel frattempo anche Dante sarà in pena per la donna. I suoi sentimenti per Beatrice alla fine sembrano essere sinceri e non è escluso che nelle prossime puntate Romagnoli faccia delle scelte spiazzanti per dimostrare alla donna di tenerci a lei. Dagli spoiler sulla soap dei record di Rai1, poi, si apprende anche che Gloria esorterà la figlia Stefania a non rinunciare a Marco. La giovane Venere quindi, piena di complessi a causa della sorellastra, incontrerà il giovane e tra i due ci sarà un appassionante bacio.

Il paradiso delle signore, puntata finale piena di colpi di scena: Umberto tradirà Adelaide

Infine, dalle anticipazioni sulle puntate finali della soap si apprende che ci saranno moltissimi risvolti inaspettati. Umberto infatti tra la cognata e la giovane stilista, alla fine, sceglierà quest’ultima e ciò scatenerà la gelosia della contessa. Adelaide sentendosi tradita escogiterà un altro piano, dopo quello fallito, contro il cognato, piano che vedrà la luce nella prossima stagione.