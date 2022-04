Il paradiso delle signore, anticipazioni 22 aprile: Gemma fa una scoperta choc

Spoiler Il paradiso delle signore, Gemma fa una scoperta choc su Stefania e Marco

Le anticipazioni sulla puntata di oggi de Il paradiso delle signore svelano che come sempre non mancheranno dei colpi di scena ed uno in particolare coinvolgerà Gemma che farà una scoperta sconvolgente. Andando con ordine la giovane Zanatta nonostante Marco l’abbia lasciata nutre ancora le speranze di poter ritornare insieme a lui nonostante in molti l’abbiano messa in guardia tra cui anche Adelaide che in realtà aveva già assaporato l’idea che la giovane potesse essere parte della famiglia. Purtroppo però la cavallerizza inizierà a sospettare che tra Stefania e Marco ci sia qualcosa e con grande dispiacere ben presto avrà la conferma del loro amore. Nel frattempo la giovane Venere ed il giornalista finalmente vivranno alla luce del sole il loro amore.

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1: Flavia parte senza Ludovica per l’America

E dagli spoiler sulla prossima puntata de Il paradiso delle signore si apprende anche che Flavia continuerà la sua recita. La donna, in difficoltà economiche dopo la separazione dal marito, ha escogitato un diabolico piano per risollevarsi economicamente, ha finto di avere una malattia seria con la complicità di Fiorenza e di un medico amico di quest’ultima e chiesto aiuto a Ferdinando, il quale si è subito offerto di pagarle l’operazione. Affinché il piano continui, però, è necessario che la figlia Ludovica non scopra mai la verità e così deciderà di partire per l’America da sola lasciando la figlia a Milano. Una volta scoperto ciò la ragazza non reagirà per nulla bene.

Anticipazioni nuovi episodi della soap record di ascolti: Dante fa un gesto spiazzante

E dagli spoiler sulle nuove puntate della soap si scopre che Dante farà un gesto spiazzante per dimostrare il suo amore a Beatrice. La donna si è svegliata dal coma e, nonostante Romagnoli le abbia rivelato i suoi sentimenti, continua a non fidarsi di lui. Ma a questo punto l’uomo si recherà da Vittorio rivelandogli che è pronto a rinunciare alle quote del Paradiso. Nel frattempo, infine, dopo un addio inaspettato, Flora parlerà con Umberto comunicandogli quanto ha deciso ovvero che per motivi professionali è pronta a lasciare Milano