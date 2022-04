Il paradiso delle signore, anticipazioni 21 aprile: un addio improvviso

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1: Sofia dice addio a Milano

La prossima puntata de Il paradiso delle signore sarà contraddistinta da un addio improvviso e inaspettato, quello di Sofia. La giovane da tempo si è divisa tra due lavori, da una parte la Caffetteria grazie alla quale ha mostrato tutto il suo talento nel preparare dolci e dall’altra il grande magazzino in cui era una delle giovani Veneri. Adesso però per la ragazza si apre una strada diversa, ha ricevuto una proposta lavorativa a Firenze ed è pronta a lasciare Milano per cambiare vita. Dagli spoiler, inoltre, si scopre che anche Marcello è pronto a lasciare il suo lavoro di Vicedirettore del Circolo ed il motivo è presto detto si sente inadeguato e fuori luogo ma non riscendo a parlarne con la sua fidanzata Ludovica si confiderà con Armando, il capomagazziniere saprà dargli il consiglio giusto?

Il paradiso delle signore, spoiler della puntata del 21 aprile: Beatrice si risveglia dal coma

È tempo di buone notizie per il grande magazzino milanese, dalle anticipazioni sulla puntata di oggi, infatti, si apprende che Beatrice si risveglia dal coma. La donna troverà al suo capezzale il cognato Vittorio ma anche Dante. E proprio quest’ultimo gli confesserà il suo amore ma per il momento la donna non si fida assolutamente di lui. Del resto anche lo stesso dottor Conti è convinto che l’uomo abbia usato la cognato per i suoi scopi. Romagnoli riuscirà a dimostrare a Beatrice di provare dei sentimenti sinceri per lei? E poi ancora dagli spoiler sulla nuova puntata si scopre che Flora sarà sempre più decisa a lasciare Milano, sta infatti riflettendo sull’opportunità di accettare il lavoro offertole oltre oceano.

Spoiler prossima puntata della soap di Rai1: Adelaide mette in guardia Gemma

Infine al centro delle trame della nuova puntata de Il paradiso delle signore ci sarà anche Gemma. La giovane Zanatta è stata lasciata dal suo ragazzo, Marco di Sant’Erasmo, il quale a sua volta è innamorato di Stefania. Tuttavia la cavallerizza non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua preda e farà di tutto per cercare di conquistarlo. A metterla in guardi sui reali sentimenti del ragazzo, però, ci penserà la Contessa.