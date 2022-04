Il paradiso delle signore, anticipazioni 25 aprile: Gemma affronta Stefania

Anticipazioni puntata di oggi della soap opera di Rai1: duro scontro tra Gemma e Stefania

Siamo all’ultima settimana de Il paradiso delle signore che si preannuncia ricca di colpi di scena. Innanzitutto ci sarà il duro scontro finale tra Gemma e Stefania. La cavallerizza ha scoperto che la sorellastra ha una relazione con Marco di Sant’Erasmo ed ovviamente non la presa per nulla per bene. Ci sarà un duro scontro tra le due ragazze con la prima che ricatterà la seconda rivelandole di voler denunciare la madre. La giovane Venere con la passione per il giornalismo sarà messa di fronte ad un bivio quello tra scegliere tra l’amore per il giovane e salvare dal carcere la madre Gloria.

Spoiler Il paradiso delle signore prossima puntata: Marcella lascia il Circolo e Ludovica lo scopre

Nella puntata di oggi de Il paradiso delle signore stando a quanto riportano le anticipazioni si assisterà ad altre spiazzanti sorprese. Innanzitutto, Marcello in preda allo sconforto e crisi di inadeguatezza ha lasciato il suo ruolo di Vicedirettore del Circolo, Ludovica lo verrà a sapere e la sua reazione non si farà attendere. E poi ancora Flora sarà sempre più decisa a lasciare Milano. Per la ragazza è un modo per allontanarsi da Umberto e non soffrire più per amore e nel comunicarlo si prenderà una rivincita su Adelaide. Inoltre gli spoiler sulla soap svelano che Beatrice verrà dimessa dall’ospedale e Vittorio si offrirà di ospitarla a casa sua.

Anticipazioni ultime puntate de Il paradiso delle signore: Irene si affeziona ad Agnese

Infine dagli spoiler sulla nuova puntata della soap opera record di ascolti di Rai1 si apprende che la piccola Irene trascorrerà molto tempo con Agnese e Armando. I due si prenderanno cura della piccola come dei nonni acquisiti tanto che la figlia di Anna si affezionerà molto alla sarta siciliana e ciò potrebbe cambiare le sorti del rapporto tra Anna e Salvo. Invece Gemma, dopo la scoperta choc, inizierà a preparare la sua vendetta nei confronti della figlia di Ezio. Riuscirà a dividere i due innamorati? L’appuntamento con le ultime puntate della soap è dal lunedì al venerdì dalle 15.55 alle 16.55.