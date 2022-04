Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio: “Salvo scoprirà il segreto di Anna”

Mancano pochi giorni al finale di stagione de Il paradiso delle signore. La soap di Rai1 record di ascolti infatti saluterà il suo pubblico venerdì 29 aprile ma è stato già annunciato che ci sarà la 7^ stagione le cui riprese inizieranno a maggio. Tutto è pronto quindi per il gran finale che sarà contraddistinto da colpi di scena e risvolti inaspettati e finalmente ci sarà il matrimonio tra Salvatore e Anna ma a fornire degli spoiler sono intervenuti i due attori che li impersonano in un’intervista a Tv Sorrisi Canzoni. Emanuel Caserio, infatti, ha anticipato:

“Anna non sarà la donna perfetta per i suoi canoni ma lui si è aperto accogliendo lei e sua figlia Irene. Poi non so cosa succederà quando scoprirà che Anna non gli ha detto tutta la verità.”