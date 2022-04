Il paradiso delle signore spoiler ultima puntata, “Succederà di tutto” parla Salvo

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 24, 2022 , in Soap

Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio anticipa: “Salvo scoprirà il segreto di Anna e può succedere di tutto!”

L’ultima puntata della soap dei record di Rai1 si concluderà con il matrimonio tra Salvatore e Anna. Il giovane barista e la contabile in tutte queste puntate hanno vissuto un amore tormentato caratterizzato dai problemi con la gelosia e la possessività del giovane e dal passato burrascoso della ragazza. Adesso, tutto sembra filare liscio e finalmente si arriverà al lieto evento ma, c’è un ma, il figlio di Agnese non conosce tutta la verità sulla sua futura moglie e ben presto scoprirà il segreto che ha sempre tenuto nascosto. Adesso, a fornire delle anticipazioni sul finale de Il paradiso delle signore sono intervenuti i due attori protagonisti, Giulia Vecchio ed Emanuel Caserio in un’intervista concessa a Tele Più.

“Succederà di tutto!”

ha rivelato l’attore.

L’attore di Salvo fa un bilancio sul suo personaggio: “Dall’addio a Gabriella alle nozze con Anna”

Il personaggio di Salvatore Amato ne Il paradiso delle signore è presente sin dalla prima stagione daily e l’attore che lo impersona, Emanuel Caserio, sempre durante l’intervista, ne ha tracciato un profilo dall’esordio fino alle puntate finali.

“Di lui mi piace il fatto che riconosca i suoi errori. Ha capito di aver perso Gabriella per la sua gelosia ed è maturato. La scorsa stagione si è chiusa con l’addio a Gabriella questa si chiuderà con le nozze con Anna.”

E poi ancora l’attore ha anticipato: “Io aspetto il momento in cui Anna gli dirà che Irene non è la figlia del marito morto ma di un altro uomo. Può succedere di tutto!”

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Irene si affeziona ad Agnese e Armando

L’ostacolo principale al lieto fine tra la Imbriani e l’Amato è sempre stata la piccola Irene. La figlia che la contabile ha avuto dalla relazione con un uomo sposato, Massimo Riva, ma che poi è stata riconosciuta dal magazziniere Quinto. La piccola non ha mai visto di buon occhio Milano preferendo il suo piccolo paese. Tuttavia nelle prossime puntate la vicinanze con i nonni acquisiti Agnese e Armando farà in modo che si affezionerà a loro chiedendo espressamente alla madre di restare nel capoluogo lombardo.