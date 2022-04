Il paradiso delle signore, tornano Tina e Sandro: lo spoiler di Luca Capuano

Anticipazioni Il paradiso delle signore ultima puntata, Luca Capuano: “Tina e Sandro tornano, combinate delle belle”

Il finale di stagione de Il paradiso delle signore andrà in onda venerdì 29 aprile e sarà ricco di sorprese e risvolti inaspettati. Uno di questi è il ritorno di due amati personaggi, Tina Amato e Sandro Recalcati che hanno il volto rispettivamente di Neva Leoni e Luca Capuano. La coppia si è trasferita a Londra ma tornerà a Milano in occasione delle nozze tra Salvo e Anna. E proprio l’attore, in un’intervista concessa a Tele Sette, ha anticipato qualcosa su ciò che succederà ai due:

“Sandro ne ha combinate delle belle nella soap. La passione con Tina ha avuto alti e bassi ma ora i due sono riusciti a riavvicinarsi.”

Luca Capuano e il dramma della malattia della moglie: “È arrivata all’improvviso”

L’attore che dà il volto a Sandro ne Il paradiso delle signore spente le luci del set torna a casa dalla sua famiglia, la moglie anche lei attrice Carlotta Lo Greco ed i due figli Leonardo e Matteo. L’attore, inoltre, sempre durante l’intervista ha anche parlato del dramma che li ha colpiti alcuni fa, la malattia dell’attrice.

“Carlotta ha avuto problemi seri di salute ed ha lottato come una leonessa. È arrivato tutto all’improvviso, in un momento in cui eravamo distratti da altro anche da cose futili. Poi ti trovi ad affrontare il dramma e si ridimensiona tutto e capisci che le cose importanti sono altre.”

ha rivelato l’attore aggiungendo che la forza per combattere l’anno cercata e trovata nel loro amore e nei figli.

Anticipazioni Il paradiso delle signore prossima stagione: torneranno Tina e Sandro?

Ed in attesa di vedere quest’ultime puntate della soap di Rai1, già sui vari siti iniziano a circolare le prime anticipazioni sui personaggi che ci saranno nella prossima stagione in onda a settembre. Alcuni sono stati riconfermati mentre altri diranno addio ma per il momento non è chiaro quale sarà il destino della bella cantante siciliana e del suo produttore. Qual che è certo è che torneranno, insieme ad altri due volti apprezzati, a salutare il pubblico nell’ultima puntata (i due nel frattempo hanno intrattenuto i loro follower con delle divertenti gag sui social)