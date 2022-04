Anticipazioni Il paradiso delle signore, è ufficiale: tornano due amati personaggi

Il paradiso delle signore spoiler finale di stagione: Elena ed Antonio tornano per le nozze

Manca sempre meno al gran finale di stagione della soap di Rai1 e nell’ultima puntata si assisterà alle nozze tra Salvo e Anna. Finalmente il giovane barista e la contabile dopo le tante peripezie affrontate potranno coronare il loro sogno d’amore anche e soprattutto perché la piccola Irene, affezionata ad Agnese e Armando, ha dato il suo benestare sia al matrimonio che al trasferimento a Milano. È tutto pronto quindi per il matrimonio e tra gli invitati alla cerimonia ci saranno due graditissimi ritorni. Dalle anticipazioni ufficiali, infatti, si apprende che torneranno nella soap Elena ed Antonio Amato. I due, rispettivamente cognata e fratello dello sposo, hanno il volto di Giulia Petrungaro e Giulio Maria Corso avranno un breve cameo.

Anticipazioni finale di stagione della soap: alle nozze di Salvo ed Anna due graditi ritorni

Le anticipazioni su Il paradiso delle signore trapelate nelle scorse settimane si sono rivelate fondate. Nel dettaglio i due giovani attori in passato hanno postato sui social delle foto in abiti da cerimonia con alle spalle quello che sembrava il set della soap, da qui è iniziata a circolare l’ipotesi di un possibile ritorno nella soap dei personaggi di Elena ed Antonio ed adesso, complici le foto trapelate sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni in cui appunto appare la giovane attrice insieme ad altre protagoniste, si ha avuto la conferma del loro ritorno che tuttavia non sarà l’unico. Invece a non tornare sarà Marta il cui arrivo non è previsto in questo finale di stagione.

Il paradiso delle signore ultima puntata: il segreto di Anna verrà a galla?

Ed a proposito delle nozze tra Salvatore e Anna di recente i due attori che li impersonano hanno fornito degli spoiler in diverse interviste. Giulia Vecchio ha rivelato che subito dopo il fatidico giorno ci saranno dei problemi nella coppia mentre Emanuel Caserio ha lasciato intendere che prima o poi il giovane Amato scoprirà il segreto della sua compagna di vita e non la prederà per nulla bene. L’unica cosa certa, per il momento, è che i due personaggi saranno anche nella prossima stagione.