Il paradiso delle signore, “Umberto fuggirà con Flora”: spoiler di Farnesi

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 28, 2022 , in Soap

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Roberto Farnesi svela: “Umberto fuggirà con Flora”

Domani la soap di Rai1 saluterà i telespettatori di Rai1 per poi ritornare a settembre con la prossima stagione. Ma come finirà la 6^ stagione de Il paradiso delle signore? Cosa succederà ai protagonisti? A fornire qualche spoiler sull’ultima attesissima puntata ci ha pensato Roberto Farnesi che in un’intervista concessa a TvMia ha rivelato cosa succederà al suo commendator Guarnieri:

“Il mio personaggio, Umberto, deciderà di seguire il cuore. E lascerà la contessa Adelaide per fuggire con Flora Gentile.”

E non finita qui perché l’attore toscano ha anche aggiunto:

“Flora è arrivata inaspettatamente nella vita di Umberto. Inizialmente tra di loro ci sono stati rapporti tiepidi. Poi è scoppiata la passione e lui ha tentato, e ci prova fino all’ultimo ad arginare la cosa.”

Spoiler ultima puntata della soap opera di Rai1, l’attore di Umberto: “Pronto a dire addio ad Adelaide”

“Umberto ed Adelaide sono legati da molti anni, lo ha aiutato a crescere i figli, gli è stata vicino, convivono. Non è facile per lui staccarsi da lei. Con Flora c’è stata una notte di passione ma lui ha fatto subito marcia indietro ed Adelaide lo ha perdonato. Ma adesso Guarnieri ammetterà di aver mentito a se stesso e di amare Flora. E lascia tutto, la contessa e la villa e se ne va con Flora“

ha anticipato Roberto Farnesi aggiungendo che quindi ci sarà un gran colpo di scena ne Il paradiso delle signore. Insomma il suo personaggio ha fatto una scelta inaspettata alla fine anziché la compagna e complice di una vita sceglierà la giovane stilista, figlia tra l’altro del rivale Achille Ravasi della cui morte in un certo senso sono colpevoli proprio il banchiere e la contessa.

Come finisce Il paradiso delle signore 6? Tutte le anticipazioni sull’ultima puntata

Domani 29 aprile andrà in onda l’ultima puntata della sesta stagione della soap dei record di Rai1. E dalle anticipazioni si scopre che ci sarà il matrimonio tra Anna e Salvo, che Ludovica e Marcello si diranno addio, che Gloria si costituirà e che ci sarà finalmente il lieto fino tra Marco e Stefania. E già stanno iniziando a circolare degli interessanti spoiler sulla prossima stagione.