Come finisce Il paradiso delle signore? Anticipazioni ultima puntata domani

Anticipazioni finale di stagione della soap di Rai1: tutto quello che succederà nell’ultima puntata

Si è giunti al gran finale di stagione per la soap dei record di Rai1 (la puntata di ieri ha totalizzato il risultato record del 21.5% di share) e ovviamente sarà ricco di spiazzanti colpi di scena e sorprese. La prima riguarda uno degli addii più inaspettati, quello tra Umberto e Adelaide. Nel dettaglio gli spoiler sull’ultima puntata de Il paradiso delle signore svelano che il commendatore ha capito di amare Flora ed ha deciso di lasciare la cognata e Villa Guarnieri per inseguire il suo sogno d’amore ma ovviamente Adelaide non se ne starà con le mani in mano ed è già pronta per preparare la sua vendetta. Il redento Dante, infatti, consegnerà a lei le quote del Paradiso, ed ingenuamente la farà diventare socia del grande magazzino.

Il paradiso delle signore, spoiler del 29 aprile: come finisce tra Ludovica e Marcello

Altra storia d’amore giunta al capolinea è quella formata da Marcello e Ludovica. Il giovane Barbieri sentendosi inadeguato e impotente nei confronti della sua ragazza ha deciso di lasciarla e la giovane da parte sua si è subito consolata tra le braccia di Ferdinando. L’armatore ha deciso di proporle di partire alla volta della Grecia per lasciarsi alle spalle le decisioni. Tuttavia anche qui ci sarà un colpo di scena. Marcello cambierà idea e farà di tutto per riconquistare la ragazza e cercherà di raggiungerla prima che parta ma, sarà una corsa a vuoto perché arriverà tardi e la ragazza sarà già salpata verso altre spiagge. E poi ancora al centro delle trame ci saranno le nozze tra Anna e Salvo sulle quali vi abbiamo già anticipato tutto. Ma delle sorprese le riserverà anche Gloria e l’impacciato Ezio!

Spoiler ultima puntata di domani della soap: Gloria si costituisce e Marco riconquista Stefania

Dunque, come finisce Il paradiso delle signore 6? Oltre alle anticipazioni suddette, un lieto fine avranno anche Marco e Stefania. Quest’ultima ha rifiutato la proposta di fidanzamento del ragazzo per salvare la madre dal ricatto di Gemma ma, una volta che Gloria ha scoperto tutto, le carte in tavola verranno sparigliate. La capocommessa andrà a costituirsi e suggerirà al Sant’Erasmo una strategia per riconquistare la Colombo. Ma Ezio come reagirà per la scelta di Gloria? Veronica verrà a sapere che la figlia ha ricattato la sorellastra e come la prenderà? Il piano di Adelaide contro Umberto andrà a buon fine? Insomma, l’ultima puntata della soap avrà un finale aperto alla prossima stagione.