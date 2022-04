Isola, Ilona Staller provoca Lory Del Santo: “C’è feeling tra Licia e Marco”

Ilona Staller mette in guardia la sua compagna d’avventura: “Spero non nasca una scintilla tra di loro”

La famosa ex attrice di film per adulti è stata l’ultima eliminata a L’Isola dei Famosi. Per tale ragione è stata costretta ad andare a Playa Sgamada. Proprio sull’isolotto ha ritrovato la sua amica/rivale Lory Del Santo, con la quale aveva un conto in sospeso. Le due, dopo un acceso confronto, si sono finalmente chiarite. Proprio in queste ultime ore però la popolare naufraga di origini ungheresi ha messo una pulce nell’orecchio all’altra concorrente, asserendo di aver visto un curioso avvicinamento tra il suo fidanzato Marco Cucolo e Licia Nunez:

“Bisogna vedere poi con Licia. Perché se poi…Guarda, io ho visto quel che ho visto. Non vorrei, spero che non nasca una scintilla tra di loro…Ho detto dentro di me: ‘Che faccio? Glielo racconto io a Lory o non glielo racconto a Lory?'”

Lory Del Santo sulle spine per il suo fidanzato: la naufraga la tranquillizza

Ovviamente la popolare soubrette, dopo la confessione inaspettata di Ilona Staller, non ha nascosto di essere decisamente preoccupata per questo presunto avvicinamento del suo fidanzato Marco Cucolo a Licia. Tuttavia l’ex attrice di film per adulti, la quale è finita al centro delle polemiche, ha voluto subito tranquillizzarla, escludendo a priori che tra i due possa nascere qualcosa da un punto di vista amoroso: “Vabbè, dormi tranquilla: non ti preoccupare…” Insomma la bionda naufraga de L’Isola dei Famosi è riuscita senza dire alla fine niente di che a mettere in agitazione la sua compagna d’avventura. Che abbia messo in atto una strategia solo per destabilizzarla?

Nicolas Vaporidis attaccato di nuovo dalla naufraga de L’Isola: “Non vorrei essere mai sua moglie”

Successivamente Ilona Staller, parlando sempre a tu per tu con Lory Del Santo, ha anche colto la palla al balzo per sferrare un bell’affondo nei confronti dell’attore romano, con il quale non ha certo mai avuto un bel rapporto. Su quest’ultimo l’ex attrice di film per adulti non ha nascosto di credere sia un bel po’ autoritario, aggiungendo che non vorrebbe mai essere sua moglie: “Io non vorrei essere la moglie di Nicolas, per carità di Dio. Non fa per me…”