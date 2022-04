Isola, Blind scatena la furia di Edoardo Tavassi: “Sei succube di tua sorella”

Il fratello di Guendalina Tavassi criticato da Blind nella nuova puntata: “Vergognati!”

Edoardo Tavassi è stato abbastanza furioso questa sera all’Isola dei Famosi, dopo che Blind l’ha provocato dicendogli: “E’ assolutamente succube di Guendalina, andava via piangendo perchè si vergognava di quello che difende, quindi vergognati“.



Isola, Edoardo Tavassi prende le difese della sorella: “Ecco perchè la attaccano”

Questa sera nel corso del nuovo appuntamento serale del reality show di Canale 5, quando la conduttrice gli ha chiesto se secondo lui gli altri naufraghi attaccano sua sorella per emergere, Edoardo Tavassi ha affermato: “Vi dico che discorsi interessanti non ci stanno, Blind non parlava, non usciva il suo personaggio, la attaccano per parlare in puntata, sennò qua di loro non si parla”. Quando il rapper gli ha detto che si deve vergognare, il 37enne ha continuato a prendere le difese della sorella: “Sono fiero di avere una sorella matta, ma ho sempre detto ragazzi lei non ha ragione sempre, quando sbagli posso difendere, le ultime due cose che sono successe lei ha ragione, ho le prove che alcune persone qua dicono bugie, Laura stessa è andata a dire che Carmen ha detto a me non piace Guendalina, Alessandro ha sentito, è scattato e ha detto lo sapevate qual è la frase vera che a volte non la sopporta, pur di mettere zizzania…”.

Vladimir Luxuria fa un rimprovero a Laura Maddaloni: “L’ho trovata più aggressiva”

Non si è fatta attendere la reazione di Vladimir Luxuria, che si è schierata dalla parte di Guendalina Tavassi, che stasera è stata smentita: “Volevo dire una cosa un po’ a tutti, quello che credo di aver capito, lei è così da quando è entrata, fumantina, rompi scatole, qualcuno è molto cambiato”. L’opinionista dopo aver sottolineato che il giovane rapper ad esempio da silenzioso è diventato aggresivo, si è espressa su Laura Maddaloni: “L’ho trovata molto più aggressiva, forse sarà da quando è venuto suo marito che sente di avere una spalla in più? Siete voi un po’ cambiati”. La judoka ha risposto: “Se proprio tu mi hai detto mi piaci e non le mandi a dire”. L’opinionista a quel punto si è spiegata meglio: “Diretta è un conto, ti avvicini faccia a faccia alla persona per farti sentire meglio vero?”.

Successivamente il cantante ha avuto un confronto con Licia Nunez che ha espresso il suo parere su di lui: “All’inizio ho detto che non era un giocatore, mi sembrava più un puro. Ho visto questo cambiamento che desiderava emergere. Ha capito che lo spirito dell’Isola è quello di crearsi una strategia”. L’ex concorrente di X Factor si è difeso: “Mi sono stufato. Mai fatte strategie in vita mia”.