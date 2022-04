Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi deluso da Jeremias Rodriguez: “Mi ha ucciso”

Edoardo Tavassi contro il naufrago argentino: è scontro a L’Isola dei Famosi

In queste ultime ore c’è stato un durissimo scontro tra il fratello di Guendalina e Jeremias Rodriguez. E ovviamente stasera Ilary Blasi ha voluto parlare con i diretti interessati di tutta questa faccenda. In questa occasione proprio il fratello Tavassi ha rivelato alla conduttrice di esserci rimasta assai male che oggi il concorrente argentino, nel momento in cui hanno discusso furiosamente, ha rivelato a tutti gli altri naufraghi che in un certo periodo della sua vita è stata aiutato economicamente dalla sorella:

“Lui mi ha detto che uomo sono a farmi mantenere a 40 anni…Mi ha ucciso…Pensavo di aver trovato un potenziale amico…”

Secondo lui l’argentino avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti solo perchè ultimamente ha fraternizzato con Nicolas Vaporidis.

Vladimir Luxuria affonda Jeremias Rodriguez: “Tu fai i reality per beneficenza?”

Successivamente il concorrente argentino ha preso la parola difendendosi con le unghie e con i denti: “Io ci sono rimasto male perchè con me parlava di Nicolas non bene e poi l’ho visto farci amicizia…” E’ poi intervenuta l’opinionista dell’Isola dei Famosi, asserendo di essersi molto divertita quando oggi il naufrago argentino, il quale poco prima ha discusso con Nicolas Vaporidis, ha detto ad Edoardo Tavassi che lui e sua sorella farebbero i reality per fare soldi, cogliendo l’occasione per sferrargli una bella frecciata velenosa: “Tu invece i reality show li fai solo per beneficenza vero?” Il pubblico in studio ha quindi fatto una vera e propria standing ovation a quest’ultima.

L’Isola dei Famosi, Edoardo si difende: “Io non ho mai parlato di follower”

Jeremias ha comunque subito smentito Vladimir Luxuria dichiarando di non aver mai detto una cosa del genere, ma di aver invece fatto presente che i fratelli Tavassi avrebbero passato le giornate a parlare di follower, social, ecc…Accuse rimandate al mittente dai due interessati, i quali hanno dichiarato di non aver mai detto cose simili: “Non lo abbiamo mai detto…” Il fratello di Guendalina ci ha poi scherzato su forse per stemperare la situazione:

“Ma quali follower? A me segue giusto mia madre, mia nonna e mia zia…Non abbiamo mai parlato di follower…”

Dallo studio Cecilia Rodriguez ha poi confidato ad Ilary Blasi di essere sicura che suo fratello e il naufrago romano ricuciranno a chiarirsi. Avrà ragione?