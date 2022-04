Jeremias Rodriguez si difende dalle critiche di Nicolas: “L’aggressivo è lui”

Scontro tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez che si difende: “L’aggressivo è lui”

Non si è fatto attendere un nuovo scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, nella nuova puntata del reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi. Il giovane naufrago argentino quando l’attore si è lamentato del suo atteggiamento criticandolo, si è difeso: “L’aggressivo è lui, poi viene e ti chiede scusa”.



L’attore punta il dito contro il naufrago argentino: “Alla prima occasione ti punisce”

Questa sera il nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi è stato movimentato anche dall’ennesimo litigio tra due naufraghi. Nicolas Vaporidis non appena la conduttrice gli ha chiesto per quale motivo ha detto che il fratello di Belen e Cecilia è un uomo piccolo che non stima, accusandolo addirittura di non rispettare suo padre, è tornato ad attaccare il suo compagno di gioco:

“Quella sera avevo visto che stava dormendo anche Gustavo, forse avrò rotto le scatole, nei giorni successivi ha tirato fuori la sua aggressività, è litigioso, cerca pretesti per discutere, dice perdona ma non dimentico, alla prima occasione ti punisce, non so quale sia il suo problema con me, usa la sua intelligenza in un modo strategico, provoca, i rapporti sono chiusi”.

Il giovane naufrago argentino ha replicato: “Questo è un gioco e lo dobbiamo capire, mi avete chiesto di escludere due coppie e l’ho fatto, non vedo il motivo di questo accanimento”.

Ilona Staller attacca Jeremias e Gustavo Rodriguez: “Cercano di mettere zizzania”

La lite tra Nicolas e Jeremias che di recente gli ha fatto perdere le staffe è continuata. L’attore ha puntato ancora il dito contro il naufrago argentino: “Escludere qualcuno da una competizione per mangiare, lo fa in un modo vendicativo, ho smesso di parlarci”, che ha sottolineato: “Sono io che mi sono allontanato da te, dovevo fare una scelta”.

Anche Ilona Staller si è schierata contro i Rodriguez, prendendo le difese del suo compagno di gioco: “Cercano di mettere zizzania, mentre Jeremias ha detto che sono io”. Infine dopo che Clemente Russo ha precisato che il suo ruolo è quello di fare unire il gruppo, il fratello di Belen e Cecilia alla domanda di Ilary Blasi se vorrebbe che l’attore uscisse, ha risposto: “Decide la gente!”.