Isola dei Famosi, in disgrazia un ex naufrago: “Per vivere frugo tra i rifiuti”

Davide Di Porto racconta il suo dramma dopo il reality: “Oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia”

Anni fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura su Rai2. E proprio grazie al reality show ha ottenuto un grandissimo successo, tanto che spesso e volentieri è stato chiamato ospite in diverse trasmissioni Tv. Successivamente il popolare personal trainer è anche diventato attore di film per adulti. Ma adesso che fine ha fatto l’ex naufrago? A rivelarlo è stato lui stesso in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In questa occasione non ha fatto mistero di essere purtroppo caduto in disgrazia:

“Per sopravvivere frugo tra i rifiuti…Oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno…”

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago lo confessa: “La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato”

Successivamente Davide Di Porto, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha rivelato di essere assai dispiaciuto che la gente lo fermi per strada chiedendogli il motivo per cui non è più stato richiamato a fare il reality show adventure, visto che nel cast di quest’ultima edizione ci sarebbero tanti naufraghi sconosciuti:

“Questo è un caso lampante di…Di Porto fobia! La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro…”

L’uomo ha poi dichiarato di non avere comunque la minima intenzione di mollare, e se il lavoro non c’è se lo inventa.

Davide Di Porto fa un appello ad Ilary Blasi: “Prendimi nel reality, cerco il mio riscatto”

L’uomo ha poi concluso questa intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo facendo un appello chiaro e tondo alla conduttrice de L’Isola dei Famosi, nella cui puntata di stasera ne succederanno davvero di tutti i colori. Difatti l’ex naufrago vorrebbe tanto partecipare al reality adventure, nella speranza di avere un suo personale riscatto nella vita: “Voglio andare in Honduras per riscattarmi. O morire!” La popolare conduttrice gli darà questa opportunità? D’altronde è sicuro che da qua alla fine del programma qualche altro vip approderà a Cayo Cochinos.