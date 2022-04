Isola dei famosi, l’addio: al posto di Ilary Blasi arrivano le repliche di…

Novità sul piccolo schermo: ecco cosa vedremo dopo la fine dell’Isola dei famosi

Con l’arrivo dell’estate ovviamente si spengono i riflettori su gran parte dei programmi televisivi. Questa la sorte che chiaramente toccherà anche ai canali di Mediaset, che hanno comunque deciso di prolungare la vita dell’Isola dei famosi, che per quanto riguarda questa edizione andrà avanti quasi fino a luglio. Al posto del programma di Canale Cinque, a partire appunto dal termine della messa in onda di questa edizione condotta da Ilary Blasi verranno trasmesse le repliche di Zelig (andato in onda nell’autunno 2021) per poi passare ad alcune riproposizioni di film. Il martedì invece andrà in onda una produzione news che dovrebbe essere Segreti e delitti, di ritorno sul piccolo schermo dopo 3 anni di interruzione. Tante novità dunque, come accade puntualmente ogni anno dopo il termine del cammino televisivo dei vari programmi. Anche lo scorso anno L’Isola è stata una delle produzioni a chiudere i battenti a ridosso dell’estate.

Canale Cinque e la programmazione estiva: resiste Paolo Bonolis

Altro capitolo molto importante per quanto riguarda le trasmissioni di Canale Cinque riguarda i game show, in onda nella fascia antecedente al TG. Resisterà infatti Paolo Bonolis, in onda con le repliche di Avanti un altro che anche in questo periodo sta tenendo compagnia agli italiani in queste settimane. Secondo quanto riportato da Publitalia, nel preserale al termine delle 50 puntate inedite di Avanti un altro, lo stesso game show proseguirà dunque con le repliche in onda 7 giorni su 7 per la gioia dei fan di Bonolis. Per Gerry Scotti dunque il ritorno nel pre serale slitta direttamente alla prossima stagione televisiva salvo colpi di scena.

L’Isola dei famosi in onda, come stanno andando gli ascolti?

Tornando al reality condotto da Ilary Blasi, in onda con un doppio appuntamento in queste settimane, il format ha raccolto risultati inferiori alle attese, un po’ come accaduto nella prima parte al GF Vip. Nel corso dell’ultima messa in onda il programma ha ceduto nella sfida auditel contro Rai Uno, nonostante il cambio di competitor. Presto il reality entrerà nella seconda parte di questa edizione e sarà curioso vedere come risponderà il pubblico alle puntate in cui i concorrenti si giocheranno la vittoria finale.