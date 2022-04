Ascolti The Band contro L’isola dei famosi: chi ha vinto la serata di ieri

The Band stravince la sfida degli ascolti: ecco i dati auditel di ieri sera, venerdì 23 aprile

E’ finalmente arrivato il tanto atteso responso della prima sfida in ascolti tra il nuovo programma condotto da Carlo Conti e L’isola dei famosi, da ieri sera collocata al venerdì: a stravincere è stato lo show di Rai1, seguito da oltre 3milioni di telespettatori. Nel dettaglio, a seguire il primo appuntamento della trasmissione dedicata alla gara tra giovani band sono stati esattamente 3milioni 76mila telespettatori con uno share del 16.2%. Un dato decisamente importante specie se confrontato con quello del reality di Canale5, che non è arrivato neppure a 2milioni 300mila spettatori, come vediamo più dettagliatamente nel paragrafo successivo.

L’isola dei famosi, ascolti non brillanti ieri sera: Ilary Blasi ha perso la sfida dell’auditel

Per la puntata de L’isola dei famosi che Canale5 ha trasmesso ieri i telespettatori sono stati invece 2milioni 272mila e lo share del 15.5%. Una vittoria netta per Rai1, quindi, come abbiamo spiegato nel primo paragrafo, con lo show che ha avuto anche qualche imprevisto, come l’assenza in studio di Marco Masini. Nel reality della rete ammiraglia Mediaset il pubblico ha assistito invece ad uno scontro tra Vladimir Luxuria e Licia Nunez.

Gli ascolti degli altri programmi andati in onda ieri sera, da Rai2 a Nove

Non solo The Band e L’isola dei famosi: ieri sera le proposte televisive sono state tante, come i telefilm NCIS e NCIS Hawaii, che su Rai2 hanno ottenuto una media di circa 1milione di telespettatori, mentre su Rai3 il documentario Bella Ciao-Per la libertà ha ottenuto invece poco più di 900mila spettatori; per Quarto Grado su Rete4 quasi 1milione 200mila telespettatori con uno share di oltre il 7%, mentre il film Rocky II che ha trasmesso Italia1 ha registrato 986mila telespettatori e uno share del 4.8%; infine, su La7 per Propaganda Live gli spettatori sono stati quasi 700mila, poco meno di 300mila su Tv8 per I delitti del BarLume e 1milione 262mila su Nove per Fratelli di Crozza.

Chissà come andrà, venerdì prossimo: il programma condotto da Carlo Conti bisserà il successo o, svanito l’effetto curiosità della prima puntata, subirà un calo d’ascolti?