Isola, Jeremias Rodriguez fa perdere le staffe a Nicolas: “Stai calmo”

Jeremias Rodriguez non si trattiene: scoppia il caos tra i naufraghi in Honduras

E’ terminata poco fa una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa occasione c’è stato un acceso scontro tra Jeremias e Nicolas. Il motivo? Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez non ha apprezzato la sua cucina facendo battute del tutto ironiche che poco sono piaciute all’attore: “Non si disprezza quello che si mangia…” A quel punto c’è stato subito un acceso scontro, che ha lasciato gli altri naufraghi lì presenti davvero a bocca aperta. L’argentino ha poi cercato di spiegare a Nicolas Vaporidis che non è mai stata sua intenzione di volerlo attaccare, aggiungendo che ha semplicemente frainteso. Purtroppo però i due non sono riusciti a chiarirsi, anzi.

L’Isola dei Famosi, alta tensione tra i naufraghi: ecco cos’è successo nel daytime di oggi

La discussione tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez è poi continuata. Difatti quest’ultimo non ha fatto mistero di non aver apprezzato minimamente il fatto che l’attore abbia iniziato ad alzare la voce nei suoi confronti per delle battute del tutto ironiche:

“Non fare il moralista e vai di là…Io stavo solo scherzando…Non hai capito nulla…”

L’attore, che proprio in questi giorni è entrato nell’occhio del ciclone perchè ha mancato di rispetto a Vladimir Luxuria, non ha però fatto un solo passo indietro, rispondendo a tono al naufrago argentino: “Non ho capito il tuo scherzo, ma io di qua non me ne vado…Non si disprezza la roba che si cucina…Datti una calmata…Mi spiace, ma non stavi ironizzando…”

Nicolas Vaporidis nel mirino dei naufraghi di Cayo Cochinos: il gruppo è spaccato in due

Nel daytime dell’Isola hanno poi mostrato come i naufraghi si sono schierati dopo questo litigio. Ed è sembrato subito che almeno la metà di loro ha preso le parti di Jeremias, asserendo che l’attore sarebbe un po’ troppo arrogante e pesante. Il naufrago argentino ha poi fatto un confessionale, non facendo mistero di essere soddisfatto che finalmente è riuscito a far venire fuori la vera personalità di Vaporidis: “Adesso sta venendo fuori la vera personalità delle persone…All’inizio vogliono tutti passare per buoni…Nicolas non sei nessuno per urlare!”