Isola, Jeremias Rodriguez si sfoga: “Non ce la faccio più in questo circo”

Scontro tra le due squadre. L’accusa di un naufrago: “Fanno i lecchini con Jeremias”

Nella nuova puntata del reality basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi c’è stato subito uno scontro tra le due squadre. Jeremias Rodriguez quando la conduttrice gli ha chiesto a chi si riferiva quando ha detto che tutti dicono che è lui quello aggressivo, si è sfogato: “Non ce la faccio più in questo circo”. Intanto Edoardo Tavassi è arrivato a sostenere che il comportamento di Roger, Estefania e Blind nei confronti del fratello di Belen e Cecilia è incoerente, visto che ha sottolineato: “Fanno i lecchini con lui”.



Jeremias smaschera Edoardo Tavassi: “E’ stato il primo ad attaccarsi a me”

Edoardo Tavassi nel nuovo appuntamento de L’Isola si è scagliato contro la squadra avversaria: “Hanno esultato perchè noi non mangiavamo, in più di notte sono venuti a mangiare i granchi, Blind, Roger e Estefania”. Non si è fatta attendere la replica del rapper: “Non so perchè la mattina non si sono lamentati quando dicevamo buono del cocco, con persone maleducate così non ci parlo”, venendo criticato dal fratello di Guendalina: “Bugiardo”. Anche l’attore Nicolas ha puntato il dito contro l’altra squadra: “Non è bello esultare”. Intanto Roger si è difeso: “Chi mi conosce qua sa che io mangio di tutto, anche i grilli”. Il fratello di Belen e Cecilia invece ha rotto il silenzio su Nicolas: “L’ho visto anche lui aggressivo, ultimamente si è tolto dalle litigate”.

Il fratello di Guendalina ha sostenuto che Roger ha paura del naufrago argentino, che gli ha fatto perdere le staffe di recente: “Io parlo su prove concrete, quando ho litigato con lui mi fa bravo, però poi è amicone”. La conduttrice ha affermato: “Perchè dovrebbero avere paura contro il cognome Rodriguez, io sono terrorizzata”. Il fratello di Belen ha smascherato il 37enne: “Rido perchè è stato il primo ad attaccarsi a me”.

Il fratello di Cecilia sul periodo difficile vissuto: “Avevo rabbia repressa”

In una clip il naufrago argentino ha parlato di un periodo non facile vissuto:

“Nessuno conosce il percorso che ho fatto, sono sparito perchè avevo delle cose da risolvere, ho preso la decisione di venire qui, avevo rabbia che era repressa e usciva nei momenti sbagliati con persone che non lo meritavano, sicuramente avrò da lavorare ancora”.

Il fratello di Belen e Cecilia dopo aver chiesto scusa al pubblico e ai suoi compagni di gioco se l’ha feriti in qualche momento, ha aggiunto: “Volevo spiegare anche che a me mancava l’approvazione delle persone, qua mi sono comportato da persona reale, ho litigato sempre dentro i limiti, io sono Rodriguez e sono 15 anni che subìamo attacchi inutili, non me la sono mai tirata, non ho mai voluto comandare, io soffro gli attacchi delle persone, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi”.