Isola, Licia Nunez smascherata da Nicolas Vaporidis: “Ha mentito a tutti”

Licia Nunez criticata dall’attore nella nuova puntata dell’Isola: “E’ un po’ impostata”

Non sono mancati litigi nella nuova puntata del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza, e Nicolas Vaporidis dopo aver criticato Ilona Staller ha fatto i conti con Licia Nunez che ha difeso l’ex attrice. Il 40enne quando ha nominato la naufraga entrata in corsa, l’ha smascherata affermando: “E’ un po’ impostata, invece di fare sacrificare due persone ne sacrifichi tre, ha mentito a tutti quanti“.



Ilona Staller difesa da una naufraga: “Questo accanimento non lo trovo giusto”

Questa sera è andato in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, e Nicolas Vaporidis si è lamentato del fatto che Ilona Staller si da poco da fare in Honduras a differenza degli altri concorrenti lasciandosi andare a delle dure critiche: “In un’ottica di gioco le manca volontà. Approfitta delle persone intorno a lei che fanno tutto e non le riconosce nemmeno”, venendo però ripreso subito da Ilary Blasi: “Mentre facevi queste dichiarazioni eri sdraiato sulla spiaggia!”. Licia Nunez si è schierata ancora una volta dalla parte dell’ex attrice, nominando il 40enne con questa motivazione: “Non mi è piaciuto quello che le ha detto, io e lei abbiamo fatto tante cose, questo accanimento non lo trovo giusto“. A questo punto l’attore ha ricambiato la nomination che però non è stata palese affermando: “Non credo fino in fondo a questo personaggio, ha mentito per tre gioni creando caos, avrebbe dovuto dire la verità, non è la vendetta per la nomination”. Quando Vladimir Luxuria gli ha fatto questa domanda: “Hai detto che è un po’ finta?”, il naufrago ha risposto: “Fa delle scelte che a mio avviso non ho approvato”.

Nicolas ha svelato di essere fidanzato. Ilary Blasi: “Mi hai detto una bugia bianca”

Poi è venuto alla luce un dettaglio inedito sulla vita privata dell’attore, dato che ha svelato di essere impegnato sentimentalmente. La conduttrice ha invitato il naufrago a parlare della sua fidanzata: “Mi hai detto una bugia bianca, sono curiosa come una scimmia, in qualche modo tieni molto a questa ragazza dimmi cosa ha di speciale”. Il 40enne ha confessato: “Mi fa sentire me stesso, con lei sono io, l’ho conosciuta nel momento forse più complicato della mia vita, non mi ha mai fatto pesare niente”. Successivamente anche Ilona Staller ha nominato l’attore criticandolo: “E’ stato disonesto, ho sempre parlato bene di lui, non è così come dice lui”.