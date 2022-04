Isola, Lory Del Santo si lamenta di Marco Senise: “Depresso! Non fa nulla”

Marco Senise travolto dalle critiche si sfoga: “Mi faccio scivolare tutto addosso”

Nel daytime del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza andato in onda oggi, Marco Senise è stato travolto dalle critiche dalle sue due compagne di gioco. Il naufrago che attualmente si trova a Playa Sgamada, dopo aver sentito delle lamentele sull’atteggiamento che ha in Honduras, si è difeso lasciandosi andare a uno sfogo: “Mi faccio scivolare tutto addosso e questa secondo me è una cosa che fa molto più male rispetto a uno che risponde e ti da il là per poi attaccarti”.

Lite tra due concorrenti a Playa Sgamada: è accaduto prima della nuova puntata

Mentre cresce l’attesa per seguire una nuova puntata de L’Isola dei Famosi questa sera, da una parte a Playa Rinovada continua a esserci tensione a causa di Guendalina Tavassi, mentre a Playa Sgamada, le due naufraghe Lory Del Santo e Ilona Staller hanno avuto da ridire su Marco Senise. La prima a lamentarsi del conduttore televisivo è stata la compagna di Marco Cucolo: “Come programmi la tua giornata oggi?”. La risposta del 58enne è stata: “Colazione fatta, risveglio muscolare adesso, poi pranzo, e un po’ di relax”. La showgirl non ha perso tempo per criticare il naufrago: “Oggi era tremendamente depresso con la faccia così, ho cercato di tirargli sù il morale ma dice che qui nulla coglie il suo interesse”. In presenza delle due naufraghe, il conduttore ha giustificato la sua prigrizia: “Poi i naufraghi ricordatevi una cosa, devono risparmiare le energie, perchè un naufrago che si mette a fare ginnastica e poi non mangia è una grande cazz*t*, perchè butta energie che dovrebbe sprecare per sopravvivere”. La compagna di Marco Cucolo si è lamentata ancora: “Non fa proprio nulla, perchè i cocchi non li apre, tentativo di pesca inesistente, il fuoco non l’ha neanche mai guardato di striscio”.

Successivamente il naufrago ha avuto una discussione con l’ex attrice, quando l’ha provocato mentre era intento ad aprire un cocco: “Risparmio energetico il tuo?”. Il 58nne parecchio infastidito le ha risposto: “Te lo sto aprendo per te, sennò apritelo te, ti ho chiesto una cortesia, te mi hai risposto così non è carino”. Subito dopo il naufrago ha lanciato una frecciata all’ex attrice: “Da che pulpito, lei non fa assolutamente nulla, di certo non può provocare sulla mia inattività”.

Il pessimismo del conduttore infastidisce Lory Del Santo: “Tiri dietro la sfortuna”

Intanto sempre in questi giorni, un tentativo di pesca a Playa Sgamada non è andato a buon fine, e la compagna di Marco Cucolo che di recente ha fatto un racconto choc è stata infastidita dal pessimismo del conduttore televisivo, quando le ha detto: “Non regge l’esca, quando ritiri già non c’è più, ci vuole qualcosa di più consistente”. La showgirl invece gli ha fatto notare il suo sbaglio: “Il punto è che tu secondo me sei troppo pessimista, e tiri dietro la sfortuna, fai un lancio e dici vabbè basta, i pescatori stanno anche sei ore per pescare”.