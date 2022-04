Lory Del Santo, grande paura: “Ho rischiato di morire”. Racconto choc all’Isola

L’Isola dei Famosi, la naufraga non lo aveva mai raccontato: “Ho rischiato seriamente di perdere la vita”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. E ovviamente in puntata ne sono successe davvero di tutti i colori. Poco prima della lunga diretta però Lory Del Santo, parlando a tu per tu con gli altri due naufraghi in Playa Sgamada, ha raccontato di un brutto episodio, che avrebbe potuto costarle addirittura la vita. Cos’è successo? Come riportato dal portale Biccy.it, la donna ha rivelato che durante un viaggio in Australia se l’è vista davvero brutta: “Ho rischiato di morire in mare in Australia…”

Lory Del Santo fa una confessione drammatica: “Mentre nuotavo sono stata risucchiata dalla corrente”

Ovviamente gli altri due naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno subito voluto chiederle il motivo per cui ha rischiato di morire in mare in Australia. E quest’ultima, come riportato dal portale Biccy.it, ha raccontato che mentre nuotava insieme al bodyguard di Bob Dylan sono stati risucchiati dalla corrente e portati a largo:

“Una corrente ha risucchiato sia me che il bodyguard. Eravamo lontanissimi dalla costa e non potevamo chiedere aiuto…”

La naufraga, la cui suocera ha confessato di aver commesso un grave errore, ha poi dichiarato che solo grazie alla sua forza di volontà è riuscita a salvarsi: “Lui mi ha urlato ‘forza, appena l’onda si scontra contro di te tu spingi e nuota con tutta la forza’. Ce l’ho messa tutta e mi sono ritrovata sulla sabbia…”

Isola, la naufraga dichiara: “Non mi scorderò mai questo brutto episodio”

Lory Del Santo ha poi concluso questa sua drammatica confessione non facendo mistero che mai si scorderà questo brutto episodio, che per fortuna ha avuto un happy ending:

“Non mi scorderò mai quei momenti. Anche adesso che ne parlo sto rivivendo tutto e mi sembra di rivedere la scena…”

La donna ha anche rivelato di credere che la vita sia davvero meravigliosa, visto che in un momento ha rischiato la vita e poco dopo invece si è salvata: “Stavo morendo e poi mi sono ritrovata sulla spiaggia…La vita è bellissima…”