Jeremias non accetta il confronto con Nicolas Vaporidis: “Sei un fenomeno”

L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez snobba il suo rivale: “Sei il numero uno”

Che tra il naufrago argentino e Nicolas Vaporidis non corra buon sangue non è certo un mistero per nessuno. Per tale ragione stasera Ilary Blasi ha voluto metterli l’uno di fronte all’altro, nel tentativo di farli chiarire una volta per tutte. Tuttavia in questa occasione il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez non è stato per nulla collaborativo, tanto da limitarsi a dire che il suo rivale sarebbe un fenomeno:

“Non ho nulla da dire…Va bene così…Avete ragione voi sempre…Lui è un fenomeno è il numero uno…”

La conduttrice ha comunque cercato in tutti i modi di fargli invece dire qualcosa, senza successo.

Nicolas Vaporidis fa un chiarimento: “Io non sto facendo una battaglia contro di lui”

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha quindi chiesto all’attore romano di esprimere una sua opinione su tutta questa faccenda. E quest’ultimo, con il suo classiamo aplomb, ha voluto fare subito un importante chiarimento:

“Io voglio dire che non sto qua a fare una battaglia contro di lui o contro suo padre Gustavo…Semplicemente non ci prendiamo…Non è una sfida…Può succedere che non ci si trova no?”

A quel punto è intervenuto Jeremias Rodriguez, che poco prima ha provocato Edoardo Tavassi, puntualizzando di non averlo comunque mai preso in giro: “Io non mi sono mai preso gioco di te…Che sia chiaro…”

Isola, l’attore non ha dubbi su Jeremias: “E’ un provocatore, ma non so perchè lo faccia”

Successivamente la Blasi ha fatto presente a Nicolas che più volte ha dato del provocatore nato al suo rivale di sempre nel reality show adventure. E quest’ultimo ha confermato quanto detto:

“Certo che l’ho detto, e non so neppure perchè lo faccia…Magari ha ragione lui…Non ci sarebbe bisogno di provocare…Vuole far innervosire gli altri e far uscire il peggio…Peccato perchè è molto intelligente…”

Secondo il naufrago romano del reality show vip il rivale dovrebbe usare questa sua intelligenza per il bene del gruppo invece di perdere tempo a creare zizzania continuamente: “Se questa intelligenza la usasse al servizio della comunità sarebbe una persona piacevole…”