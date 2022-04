Jeremias Rodriguez abbandona L’Isola dei Famosi: “Mi sono tolto l’ultimo peso”

Vladimir Luxuria zittisce il naufrago argentino: “Noi ti conosciamo per i reality”

Jeremias Rodriguez dopo aver avuto la peggio al televoto che lo vedeva in sfida contro Roger Balduino e Estefania Bernal, ha preso la sua decisione definitiva. Il naufrago argentino non appena ha messo piede a Playa Sgamada ha abbandonato il reality show, affermando: “Questo mondo non mi piace. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, vedete il mio sorriso, ho bisogno di tornare a casa”. Vladimir Luxuria non ha perso tempo per zittire il fratello di Belen e Cecilia: “Noi ti conosciamo per i reality però!”.

Jeremias Rodriguez l’ha svelato dopo l’eliminazione: “Ecco quale era il mio scopo all’Isola”

Nessuno è riuscito a far cambiare idea al fratello di Belen e Cecilia nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 il 18 aprile 2022. Dopo essere stato battuto al televoto da Estefania Bernal e Roger Balduino, il naufrago argentino è sbarcato su Playa Sgamada e nonostante è stato felicissimo di rivedere il padre Gustavo ha spiazzato tutti. Le parole pronunciate dal chiacchierato concorrente sono state: “Avevo chiesto ai miei compagni di nominarmi, non ce la faccio più. Abbandono sono sicurissimo. Ci hanno provato tutti a convincermi, vado a casa”. A dire la sua ci ha pensato proprio il suo genitore: “Rispetto la sua decisione, per questo l’abbiamo educato così insieme a Veronica, sono fiero”. Vladimir ha cercato di convincere il 33enne a rimanere a Playa Sgamada: “E’ servita a trovare un altro equilibrio, ti invito a rifletterci. Bisogna educare ad andare fino in fondo alle sfide!”.

Anche la conduttrice ha incoraggiato il naufrago a continuare questa esperienza: “Debora ti aspetta comunque in Italia. Non hai portato a termine quello che avevi detto”, che ha svelato la vera ragione per cui ha scelto di partecipare nuovamente a questo reality: “Il mio scopo era portare mio papà”.

Ilary Blasi ironizza nella nuova puntata: “E’ incinta qualcuna sulla spiaggia?”

Clemente Russo ha detto la sua sulla decisione del suo compagno di gioco di lasciare il reality: “Ci siamo conosciuti da un mese e mezzo, vorrei parlargli, però lui è fatto in questo modo, quando decide una cosa poche volte gliela togli dal cervello”. Alla domanda di Ilary Blasi: “Non vuoi neanche passare una notte?”, il naufrago argentino che questa sera ha avuto uno sfogo ha risposto: “E’ la mia vita non è quella del pubblico, vado a casa, utlima parola, sono sicurissimo, avrò una notizia bellissima da raccontarvi quando arriverò”. La conduttrice ha ironizzato: “E’ incinta qualcuna sulla spiaggia?”. Infine ha detto la sua l’opinionista Nicola Savino: “Non gli piacciono i reality e lo ripeterà il prossimo anno a Temptation Island”.