Jeremias Rodriguez censurato? Arriva l’accusa choc all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, arriva la accusa spiazzante in diretta: lo sfogo di Jeremias

Anche questa nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi è iniziata subito all’insegna delle polemiche. Cos’è successo? C’è stato un durissimo scontro tra il naufrago argentino e l’ex attrice di film per adulti. In questa occasione proprio il fratello di Cecilia e Belén Rodríguez ha colto la palla al balzo per puntare il dito contro gli autori dell’Isola, rei di non aver mostrato nella clip introduttiva un insulto che avrebbe ricevuto da Ilona Staller durante una discussione a Cayo Cochinos:

“Ha insultato me…Non mi va bene perché non l’hanno messa nella clip…Comunque non ho mai detto niente contro di lei…”

Vladimir Luxuria non si trattiene: l’affondo choc nella puntata di stasera

Successivamente ha preso la parola la popolare opinionista de L’Isola dei Famosi, la quale ha colto l’occasione per attaccare duramente Gustavo per il modo in cui ha tratto in questi giorni Ilona Staller perchè non si sarebbe data da fare per andare a procacciare il cibo:

“Non hai capito nulla dello spirito dell’Isola se pensi che deve mangiare solo chi fa…”

L’opinionista è però un vero e proprio fiume in piena e ha continuato ad attaccare il papà di Jeremias, il quale oggi ha litigato duramente con Nicolas: “Hai fatto piangere una donna…Non è che tu e tuo figlio agite in questo modo solo perché è finita in nomination?”

Ilona Staller non ha il minimo dubbio all’Isola: “C’è stato dell’accanimento nei miei confronti”

Successivamente è intervenuta anche l’ex attrice di film per adulti, che ha puntato il dito contro i Rodriguez. Difatti la donna, con la sua proverbiale schiettezza, non ha nascosto di esserci rimasta assai male per essere stata accusata di non far niente a Cayo Cochinos dimostrando invece il contrario. La naufraga ha poi rivelato di essere certa che c’è stato in qualche modo dell’accanimento nei suoi confronti: “Qui ognuno fa qualcosa…Non è vero che lavorano solo alcuni, mentre altri fanno tutto…” Ha poi ripreso la parola Vladimir Luxuria asserendo che non c’è bisogno di sottolineare chi fa o meno, visto che i telespettatori hanno modo di vedere tutto nei daytime in onda su Canale 5, Mediaset Extra e La 5.