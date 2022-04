Jeremias Rodriguez difeso dalla fidanzata: “Molte volte viene frainteso”

Isola dei Famosi: “Jeremias Rodriguez non sopporta chi lo istiga”, parla la sua amata

Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del reality basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi, la fidanzata di Jeremias Rodriguez è stata ospite del format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Deborah Togni conosciuta dal pubblico per essere legata sentimentalmente all’argentino, l’ha difeso affermando:

“Le persone con cui non ha instaurato un rapporto è perchè non sono sensibili come lui, so che molte volte lui viene frainteso, perchè comunque ha il suo carattere è vero, però dire che è una persona cattiva è assurdo. Lui non sopporta chi lo istiga“.

Ignazio Moser dalla parte del cognato: “Hanno sfruttato il suo carattere irascibile”

Tra gli ospiti di Isola Party c’è stata anche Deborah Togni, la fidanzata del discusso naufrago argentino. L’assistente di volo di origini siciliane ha fatto sapere in che modo ha conosciuto il suo amato: “Una sera a Milano durante un aperitivo, ci hanno presentato degli amici in comune. Il giorno dopo si sveglia con la nostra foto sul comodino e dice al suo amico, devo assolutamente conoscere questa ragazza. E’ tornato nello stesso locale, io ero a una cena, mi arriva il suo messaggio su Instagram”. La cognata di Ignazio Moser ha fatto sapere in che modo ha reagito quando il suo fidanzato ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi: “In realtà lo abbiamo saputo insieme a dicembre, premetto che io faccio l’assistente di volo, non ho mai guardato un reality nella mia vita, quindi ero un po’ contraria”. La cognata di Belen e Cecilia ha dichiarato cosa pensava del suo fidanzato prima di conoscerlo: “Non sapevo nulla di lui, sapevo fosse il fratello di Belen e basta, per quello ero terrorizzata a uscire con lui, invece di un umiltà mai vista, una persona così sensibile come lui non l’ho mai conosciuta”. L’argentino è stato elogiato anche dal cognato:

“E’ tutto tranne che uno che se la tira, anzi, più sei una persona comune più lui vuole scoprirti. Purtroppo hanno sfruttato il suo lato del carattere irascibile, perchè sia Nicolas che Edoardo non hanno mai perso occasione per tirargli fuori quella cosa che lui ha, quindi hanno fatto leva su quello”.

Deborah Togni sull’attore: “E’ un bel furbetto. Sa come comportarsi davanti le telecamere”

La cognata di Belen e Cecilia ha detto la sua anche su Nicolas Vaporidis, che ha avuto vari screzi con il suo fidanzato che ieri ha abbandonato il gioco:

“Secondo me è un bel furbetto, è un attore, sa come comportarsi davanti le telecamere, è un po’ parac*l*, e Jeremias le persone ipocrite che sono brave a controllarsi…a lui lo manda in bestia questo”.

Inoltre la giovane assistente di volo ha ammesso di sentire la mancanza del suo amato: “Non ho fatto una puntata a non piangere, visto che lo vedo che vuole tornare a casa, anche a me manca da morire. Siamo l’uno la spalla dell’altro”.