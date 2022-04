Jeremias Rodriguez e l’affondo di un ospite di Mattino 5: “Attaccabrighe”

Mattino Cinque, ospite contro il naufrago de L’Isola dei Famosi: “E’ un tipo un po’ così”

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata del programma mattutino di Canale 5. E nella seconda parte Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti del reality show vip e di ciò che è successo ieri sera in puntata. In questa occasione la conduttrice ha lanciato la clip per mostrare ai telespettatori lo scontro tra Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi. Una volta finito l’RWM la Panicucci ha chiesto una sua opinione ad Andrea Franco Alajmo, il quale ha subito dichiarato che il naufrago argentino è sempre stato un attaccabrighe:

“Questa è la parte del carattere che sta cercando di mettere in un angolino, ma è venuta fuori di nuovo…E’ sempre stato così, anche fuori…Un attaccabrighe…”

Jeremias Rodriguez difeso da Morena Zapparoli: “Bisogna fare attenzione a bollare le persone”

Successivamente è intervenuta l’altra ospite di Mattino Cinque News, la quale ha subito voluto spezzare una lancia in favore del naufrago di origini argentine, che ieri sera ha deluso Edoardo Tavassi. Il motivo? Difatti quest’ultima, parlando di un altro scontro, ha subito dichiarato di non aver affatto gradito che ieri sera Nicolas Vaporidis abbia detto del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez che emanerebbe energie negative:

“Capisco che possa avere un problema relativo alla gestione della rabbia, però bisogna fare attenzione a bollare le persone…Ma dire certe cose è una cosa antipatica…”

L’ospite del programma mattutino non ha poi nascosto che certe accuse vengono sempre fatte nei reality a determinati concorrenti: “Non va bene perchè si etichettano le persone…”

Andrea Franco Alajmo non lo nasconde: “E’ difficile togliersi certe etichette di dosso”

Il popolare fotografo dei vip in collegamento stamattina da Federica Panicucci a Mattino 5 ha assolutamente dato ragione a Morena Zapparoli, facendo presente che purtroppo se qualcuno ti mette addosso certe etichette è poi complicato togliersele: “E’ difficile togliersi certe etichette di dosso…” Tutti i presenti in studio hanno comunque dichiarato che Jeremias ha mostrato di avere in più occasioni un grosso problema caratteriale, che lo porta a scontrarsi con gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi.