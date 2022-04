Jeremias Rodriguez, ex naufraga lo punge: “Non è obbligato a fare i reality”

Daniela Martani critica l’ex naufrago argentino: “Abbi l’umiltà di rispettare gli autori”

Jeremias Rodriguez di recente ha abbandonato il programma di Canale 5 basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, dando questa motivazione: “Ho già fatto due reality. Non ho mai vissuto di questo. E’ un mondo che non mi piace”. Daniela Martani nota al pubblico per essere anche una ex concorrente della scorsa edizione è stata ospite del format #FreeIsola condotto da Matteo Bortone sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo, una web radio fondata da Davide Pugliares. L’ex naufraga ha criticato l’atteggiamento del 22enne:

“Che cosa sa fare? Lavora? Perchè sennò passa sempre per il fratello di Belen, almeno Cecilia fa la modella. Hai la fortuna di andare ai reality perchè ti chiami Rodriguez, non perchè tu abbia una qualità particolare, almeno abbi l’umiltà di rispettare gli autori, il programma, se non ci vuoi andare e ti trovi male siccome lui l’aveva già fatta…quindi la conosceva benissimo”.

Isola dei Famosi, una ex concorrente si lamenta dei Rodriguez: “Adesso hanno rotto!”

Daniela Martani una ex concorrente della scorsa edizione del programma di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi, ha lanciato una chiara frecciata al fratello di Belen e Cecilia che di recente è scoppiato in lacrime, durante una chiacchierata al format #FreeIsola di Radio Smeraldo:

“Non è che i Rodriguez devono per forza andare a fare i reality, non li obbliga nessuno. O che sia il fratello o la sorella, che per carità Cecilia è molto simpatica, anzi la saluto, pure il fidanzato, poi il nonno, adesso hanno un po’ rotto le scatole! Se non voleva tornare perchè è la seconda volta che ci va, non è che gli hanno puntato la pistol* alla testa. Questa cosa di dover partecipare necessariamente ai reality, non è che ti obbligano, quindi stattene a casa”.

Il fratello di Belen difeso da Floriana Secondi: “Dietro a un nome importante c’è un essere umano”

A difendere l’ex naufrago argentino già ha pensato la sua ex compagna di gioco Floriana Secondi: “Anche lui sicuramente avendo avuto la vita piena con una famiglia importante, molto amorevole con lui, si è trovato in un isola dove ogni tanto ci sono quei tempi morti che ti annoiano e ti fanno pensare a te, a casa. Dietro ai Rodriguez, a un nome importante, c’è un essere umano“. La 44enne che ha fatto parte di questa edizione de L’Isola dei Famosi, dopo aver precisato che altri concorrenti alla stessa maniera dell’argentino hanno già partecipato a questo reality in passato ha aggiunto: “Quest’anno non c’entra nulla come ai vecchi anni. A detta di Lory, di Carmen e della Tavassi è veramente difficile, a causa dei vecchi naufraghi la produzione è stata più restrittiva”.