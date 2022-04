L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez deve pagare una penale: ecco quanto

Isola dei Famosi, il naufrago ritirato dovrà pagare una penale: la news

Come tutti sapranno molto bene Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare il reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Il motivo? Il giovane naufrago di origini argentine ha rivelato di non poter più andare avanti in questa avventura perchè ha sentito fortemente la mancanza della sua fidanzata, con la quale pare abbia la seria intenzione di fare progetti importanti. Purtroppo questo ritiro non gli ha permesso di ritornare in studio per essere intervistato dalla conduttrice. Ma i problemi per quest’ultimo non sono finiti qua. Cos’altro è successo? Come riportato dal portale ComingSoon.it, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez sarà costretto a pagare una penale bella salata.

Jeremias Rodriguez dovrà pagare ben 50.000 euro di penale: l’ultimo retroscena

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi quanto dovrà pagare di penale l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, che ha deciso improvvisamente di abbandonare il gioco e tornarsene in Italia. In base alle indiscrezioni raccolte dal portale ComingSoon.it pare che il giovane fratello di Cecilia e Belen Rodriguez dovrà pagare a Mediaset la bellezza di 50.000 euro per non aver rispettato il contratto firmato:

“Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50.000 euro…”

Insomma questo ritiro è costato davvero tanto all’ex naufrago argentino, il quale è stato difeso da sua sorella Cecilia Rodriguez.

Anticipazioni L’Isola dei Famosi: l’ex naufrago non potrà più presenziare in studio

Si segnala inoltre che Jeremias Rodriguez non potrà mettere più piede nello studio del reality show, neppure in finale: “Non potrà più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati…” Rimarrà quindi deluso chi ha sempre pensato che alla fine il fratello di Belen e Cecilia sarebbe tornato in studio almeno per la finale per sostenere i suoi compagni d’avventura ancora in gioco. Comunque sia il ragazzo è già tornato da tempo in Italia e grazie alla sua fidanzata ha ritrovato il sorriso. Rumor hanno riportato che i due pare stiano pensando di sposarsi e di mettere su famiglia. Sarà vero? Chissà, intanto chi ha avuto modo di conoscerli bene ha già dichiarato che il loro amore è vero e sincero.