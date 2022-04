L’Isola dei Famosi, tutti contro Estefania: tensione tra Jeremias e Nicolas

Estefania Bernal fa infuriare tutti i naufraghi: rischia la nomination stasera?

Sono state sicuramente ore particolarmente complicate per la modella argentina, che è stata presa di mira da tutti i naufraghi del suo gruppo perchè grazie al fatto che non ha rispettato il regolamento è arrivato un provvedimento disciplinare: il fuoco è stato spento per 24 ore. E ovviamente è scoppiato il caos a Cayo Cochinos. Si segnala che solo Edoardo Tavassi ha dimostrato una certa comprensione nei confronti della naufraga de L’Isola dei Famosi, asserendo di non aver gradito questo accanimento. Blind ed Ilona Staller non sono stati invece così magnanimi, anzi. Stasera la modella potrebbe rischiare di finire in nomination?

Anticipazioni Isola dei Famosi, sempre alta tensione tra due naufraghi: stasera la resa dei conti?

I naufraghi sono stati divisi in due gruppi, ma ciò non ha impedito a Jeremias Rodriguez di attaccare il suo rivale di sempre Nicolas Vaporidis, che è finito nell’altro gruppo. Difatti nella puntata del daytime andata in onda ieri su Canale 5 proprio il concorrente argentino, sul quale ha espresso la sua opinione Andrea Franco Alajmo a Mattino 5, parlando a tu per tu con Laura Maddaloni, ha attaccato senza colpo ferire l’attore romano:

“Ha voluto fare la furbata di mettermi tutti contro ed è finito lui in nomination…Poi è subito diventato cattivo dopo la diretta di lunedì…”

Insomma non c’è proprio niente da fare: tra i due continua a non scorrere affatto buon sangue. Stasera ci sarà un nuovo confronto?

Naufraghi in nomination: chi verrà eliminato stasera dal pubblico a casa? I sondaggi

Nella puntata di stasera de L’Isola verrà anche annunciato chi tra i naufraghi in nomination sarà eliminato dal pubblico a casa tramite televoto. In base ai sondaggi circolati online sembra che Mirko dei Cugini di campagna rischi maggiormente di essere eliminato. Difatti sia Gustavo Rodriguez che Nicolas Vaporidis pare non corrano grandi rischi, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. Ovviamente stasera ci saranno anche tante sfide che i naufraghi dovranno affrontare e da cui dipenderà il loro futuro nel reality show adventure: chi sarà il leader? E quale gruppo vincerà la gara ricompensa? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi stasera su Canale 5 per seguire questa scoppiettante puntata.