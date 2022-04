Katia Ricciarelli, frecciata alle Selassiè? “Strumentalizzate mie parole”

Le principesse Selassiè nel mirino della cantante lirica? Il suo sfogo

Oggi Katia Ricciarelli ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. Ed in questa circostanza la popolare cantante lirica è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La giornalista le ha fatto notare di essere stata accusata anche di essere omofoba per via di alcune sue esternazioni fuori luogo fatte nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani. E la donna ha subito dichiarato di non essere mai stata omofoba in vista sua, aggiungendo che purtroppo è stata accusata di essere pure razzista:

“Il mio errore è stato semmai quello di sclerare ogni tanto, offrendo su un piatto d’argento parole dette in un momento di rabbia e facilmente strumentalizzabili…”

E in effetti anche di razzismo è stata accusata dalle principesse etiopi, con le quali i rapporti non sono certo mai stati idilliaci. Che con queste parole abbia voluto lanciare loro una frecciatina?

Katia Ricciarelli sul reality show vip lo ammette: “E’ stata un’esperienza durissima”

La giornalista del magazine Diva e Donna ha poi fatto presente alla cantante lirica che il suo Grande Fratello Vip non è stato esente affatto da polemiche. E l’artista, la quale giorni fa ha attaccato Selvaggia Lucarelli, non ha certo nascosto che è stata un’esperienza molto probante sotto tanti punti di vista: “E’ stata durissima…Lunga e dura…Ambientarsi per me è stato davvero difficile…” L’ex concorrente ha poi dichiarato che mai si sarebbe aspettata di confrontarsi giorno e notte con persone così tanto diverse da lei: “E’ stata un’edizione improntata a grande distanza dalla cultura…”

Katia Ricciarelli torna al cinema dopo il Grande Fratello Vip: ecco che film farà

La cantante lirica, dopo la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, non si è comunque fermata neppure un momento. Difatti quest’ultima, oltre ai suoi tanti impegni a teatro, ha anche deciso di tornare dietro la macchina da presa nel film ispirato a Paolo Rossi, il cui titolo è Mancino naturale. Nel lungometraggio interpreterà la nonna del calciatore. La giromnalusta le ha quindi chiesto se è stato un ‘trauma’ interpretare questo ruolo. E la donna, con estrema schiettezza, ha risposto quanto segue: “Quando si recita ci si piega alle esigenze di copione…E’ giusto che un artista possa fare tutto…”