Killing Eve 4, incredibile colpo di scena nel finale di serie: le anticipazioni

Tragico epilogo per la famosa serie tv: confermata la morte di una delle protagoniste

Lunedì 11 aprile, appena un giorno dopo il rilascio sui teleschermi della BBC America, anche i telespettatori italiani hanno avuto modo di assistere all’epilogo di una delle serie tv più discusse e premiate degli ultimi anni. Dopo appena 32 episodi, distribuiti in quattro stagioni, Eve Polastri e Villanelle hanno congedato il pubblico di tutto il mondo con una puntata ricca di colpi di scena entusiasmanti. Dopo aver consumato l’evidente attrazione, infatti, una delle protagoniste è andata incontro ad un tragico destino. Smantellata, finalmente, l’organizzazione dei “Dodici” il personaggio interpretato da Jodie Comer ha perso la vita per mano di un cecchino assoldato da Carolyn in persona. A nulla sono valsi i disperati tentativi di Eve di recuperare il corpo della donna. Quest’ultima, infatti, è stata trascinata via dalla corrente.

Jodie Comer commenta la coraggiosa morte di Villanelle nel finale di Killing Eve: “Era inevitabile”

A commentare l’incredibile colpo di scena che ha contraddistinto il finale sono intervenute, proprio in queste ore, le due protagoniste assolute e la showrunner della serie. Quest’ultima, nello specifico, ha precisato di aver vagliato diverse alternative prima di scegliere l’epilogo effettivamente andato in onda. La volontà, stando alle sue dichiarazioni, di non proporre un finale troppo “sdolcinato” avrebbe quindi fatto propendere l’ago della bilancia verso la tragica morte di Villanelle. Un pensiero, quest’ultimo, condiviso anche dall’interprete dell’ormai ex assassina. L’attrice, nello specifico, ha posto l’accento sull’altruistico gesto del suo personaggio che proteggendo Eve da morte certa ha in qualche modo espiato gli efferati crimini di cui si è macchiata nel corso delle stagioni. Queste, infatti, le parole che Jodie Comer ha affidato ai microfoni di Elle.com:

Era inevitabile. Quello che ho amato è che è stato un gesto davvero altruista. Sembrava giusto che in quel momento lei proteggesse Eve. C’era qualcosa in quella schermatura, credo, che significava quanto fosse cambiata. Stava cercando disperatamente di farlo dall’inizio e non credo che si sia mai resa conto di quanto lo avesse fatto fino a quel momento.

Arriva la serie prequel su Carolyn Martens dopo il finale: i primi dettagli sullo spin-off

Sebbene sconvolti dal tragico finale, per i più affezionati telespettatori di Killing Eve è in arrivo un’ottima notizia. Dopo le voci riguardanti il presunto spin-off su Villanelle, infatti, fonti vicine alla produzione assicurano che è in fase di definizione una serie prequel su Carolyn Martens. Nonostante il coinvolgimento di Fiona Shaw e della stessa Jodie Comer risulti ancora incerto, il nuovo telefilm dovrebbe concentrarsi sui primi anni di Carolyn nei servizi segreti britannici.