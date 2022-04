La pupa e il secchione anticipazioni, amara sorpresa per Soleil: arriva l’ex

Luca Onestini arriva a La pupa e il secchione: faccia a faccia con la ex fidanzata?

Martedì andrà in onda una nuova puntata del reality show di Barbara d’Urso. E ovviamente i colpi di scena non mancheranno di certo. Intanto giusto poco fa il popolare giornalista e autore Tv Gabriele Parpiglia ha dato una succosa anticipazione sulla prossima puntata dello show. Difatti quest’ultimo è venuto a conoscenza che arriverà in studio l’ex fidanzato di Soleil Sorge. Il giornalista ha poi ricordato che i due non si sono più visti dal momento in cui la loro storia è finita anni fa.: “In studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex…Che cosa succederà?” Ci sarà un faccia a faccia?

Soleil Sorge, il suo ex ospite dello show di Barbara d’Urso: difenderà suo fratello

Successivamente il popolare giornalista Gabriele Parpiglia, sempre in questo suo post pubblicato giusto poco fa su twitter, ha anche dichiarato che Luca Onestini ha deciso di approdare nel programma come ospite per difendere a spada tratta suo fratello Gianmarco, il quale ha deciso di lasciare la sua pupa dopo diversi screzi avuti nei giorni scorsi. Ovviamente questa decisione l’ha fatto finire nell’occhio del ciclone. Proprio per questo motivo che suo fratello si è sentito in dovere di intervenire in suo favore: “Arriva in difesa del fratello…”

A #LaPupaEilSecchioneShow arriva #LucaOnestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex #soleil

Che cosa succederà ? — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) April 14, 2022

Luca rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Cristina Porta: “Mi controllava”

Intanto in queste ultime ore il fratello del concorrente de La pupa e il secchione ha rilasciato una lunga intervista al magazine spagnolo Lecturas. E proprio in questa occasione ha rotto finalmente il silenzio sulla rottura con la sua ultima fidanzata. Cosa ha detto? Ha rivelato che uno dei motivi per cui è finita la loro storia d’amore sarebbe legato al fatto che la ragazza fosse fin troppo gelosa:

“Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei e non ho mai capito perchè cercava sempre l’occasione per litigare…”

Dichiarazioni che l’hanno fatto finire al centro delle polemiche. Difatti i fan della sua ex l’hanno subito criticato duramente, tanto da arrivare anche a lanciare un hashtag polemico su twitter: #FakeLuca.