La pupa e il secchione anticipazioni: crisi tra Gianmarco Onestini e Maria Laura

Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis ai ferri corti: le anticipazioni

E’ appena terminata anche questa nuova puntata di Pomeriggio 5. E proprio sul finire della trasmissione Barbara d’Urso ha dato delle succose anticipazioni sulla puntata di domani sera de La pupa e il secchione. Cosa ha detto? La popolare conduttrice ha rivelato che una coppia è in profonda crisi: “Tra Gianmarco e Maria Laura c’è stato un grosso litigio in questi ultimi giorni…” Successivamente ha mandato in onda la clip in cui è stato mostrato ai telespettatori che la pupa si è arrabbiata molto con il suo secchione per essersi avvicinato ‘pericolosamente’ a Mila Suarez:

“Non condivido il mio secchione…O stai con lei o stai con me…Non mi piacciono queste cose a tre…”

La ragazza è poi scoppiata a piangere perchè ha notato di essere stata trattata freddamente dal ragazzo.

Barbara d’Urso dà le anticipazioni su La pupa e il secchione: “C’è stata una lite tra due concorrenti”

Una volta finita la clip la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha rivelato che Maria Laura De Vitis pare sia molto gelosa di Mila Suarez, che si è avvicinata al suo secchione. Ovviamente la conduttrice, che oggi ha avuto un grosso problema in diretta, parlerà di tutta questa faccenda domani sera in puntata con i diretti interessati. Ma non è finita qua perchè ha anche anticipato che in questi giorni c’è stato un furioso scontro tra Elena Morali e Paola Caruso, le quali un tempo sono state grandissime amiche.

Nicolò Scalfi ha fatto innamorare una pupa: chi avrà perso la testa per lui?

Barbara d’Urso ha poi rivelato ai numerosi telespettatori del suo programma quotidiano di Canale 5 che in questi giorni il secchione diventato molto popolare grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera ha fatto breccia nel cuore di una pupa in particolare: domani sera si scoprirà chi è. Inoltre la presentatrice ha anche colto la palla al balzo per rivelare chi sarà la pupa per una sera: l’attrice di film per adulti Malena. Quest’ultima, domani sera a La pupa e il secchione, farà fare delle sfide di seduzione alle coppie ancora in gara.