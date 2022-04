La pupa e il secchione, Denis Dosio finge? Il fratello rompe il silenzio

Denis Dosio è davvero ignorante come si vede in Tv? Parla suo fratello

Oggi il fratello del popolare concorrente de La pupa e il secchione ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez su Novella 2000. In questa occasione il giornalista ha subito colto la palla al balzo per chiedergli se è così tanto ignorante come si vede in Tv da Barbara d’Urso oppure se semplicemente recita il ruolo dello ‘svampito’: “E’ così davvero o finge?”. E il fratello, con estrema schiettezza, ha subito risposto che suo fratello non è molto acculturato: “Lui molte cose davvero non le sa…Lo stesso vale per me…”

La pupa e il secchione, il concorrente conteso: l’opinione di suo fratello

Successivamente il giornalista del magazine Novella 2000 Armando Sanchez ha fatto presente al ragazzo che suo fratello Denis Dosio sta facendo davvero faville nel reality show, visto che è conteso da due pupe e addirittura da una secchiona. Il fratello ha quindi subito dichiarato di essere molto orgoglioso di lui, aggiungendo che sa come creare dinamiche. Armando Sanchez ha quindi colto la palla al balzo per chiedergli chi preferirebbe vedere tra le tre al fianco di suo fratello, che è finito al centro delle polemiche per via di alcuni suoi atteggiamenti tenuti nella villa. E il fratello, con estrema schiettezza, ha risposto che vedrebbe bene al suo fianco la secchiona Ilaria:

“Accanto a lui preferisco senza ombra di dubbio lei…Sono felice che sia stata associata a mio fratello…La differenza tra loro attira molto…”

Secondo il ragazzo la cosa importante tra due persone è l’attrazione mentale, non certo quella fisica.

Barbara d’Urso e i complimenti del fratello di Denis Dosio: “Non ci si annoia mai”

Successivamente Manuel Dosio ha anche voluto fare i più sinceri complimenti alla conduttrice de La pupa e il secchione perchè è riuscita a stravolgere il format migliorandolo nettamente rispetto alle edizioni precedenti:

“Mi piace come lo ha realizzato…C’è un po’ di tutto, dal trash al serio, non ci si annoia mai…”

Il ragazzo ha poi rivelato che qualora ci dovesse essere in futuro una nuova edizione non gli dispiacerebbe per nulla partecipare: “Gradirei tanto farne parte…” La presentatrice gli darà questa opportunità?