La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini non ci sta: “Non sono uno stratega”

La Pupa e il Secchione Show, Gianmarco Onestini si difende: “Non sono uno stratega”

Nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, la conduttrice Barbara D’Urso ha fatto sapere che ci sono stati dei malumori in villa. In particolare Alessio Tripi è rimasto deluso per il fatto di essere stato nominato da Gianmarco Onestini. Quest’ultimo si è difeso: “Prima cosa mi fa abbastanza ridere, non sono nessun tipo di stratega, sono libero di votare”.



Gianmarco Onestini criticato da Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione: “Sei falsissimo”

Tramite delle clip i telespettatori de La Pupa e il Secchione Show hanno visto un confronto che Gianmarco Onestini ha avuto con Alessio Tripi, che è rimasto deluso per il fatto di essere stato votato. Francesco Chiofalo dopo aver ascoltato le parole pronunciate da Gianmarco ha affermato:

“Ci sono rimasto male, ho sentito che Gianmarco ha detto avrei voluto votare Francesco, il giorno prima mi hai detto ti voglio bene, sei falsissimo“.

La replica di Gianmarco non si è fatta attendere: “Mi dispiace stai sbagliando, o ascolti bene un video”.

La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini elogiato da Barbara D’Urso: “Conosco la sua sensibilità”

A questo punto Gianmarco Onestini ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Maria Laura De Vitis: “Ci sono stati alti e bassi, ci stiamo mettendo tutto per sistemarla”. Quando Barbara D’Urso gli ha chiesto: “Sorta di innamoramento?”, Gianmarco ha prontamente sottolineato: “Dalla mia parte no!”. L’ex fidanzata di Paolo Brosio invece ha dichiarato: “Non nego che sono felice di avere un bel secchione al mio fianco, potrebbe iniziare a piacermi, è un ragazzo che ha un sacco di valori”.

Infine la conduttrice ha elogiato Gianmarco, che di recente è stato deriso in diretta da Soleil Sorge: “Conosco bene la sua sensibilità, è un bel gnocco”.