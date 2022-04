La Pupa e il Secchione Show, Vera Miales si sfoga: “Vengo sempre criticata”

La Pupa e il Secchione Show, lo sfogo di Vera Miales: “Vengo sempre critcata”

Vera Miales e Nicolò Scalfi la prima coppia eliminata de La Pupa e il Secchione Show, ha concesso un’intervista a Pupa Party. La modella si è lasciata andare a uno sfogo, prima di sottolineare di aver fatto di tutto per fare pace con Guenda Goria:

“Io non sono italiana, probabilmente non riesco a esprimere i miei pensieri e sentimenti, quando rimango in silenzio non è perchè non so difendermi, metto davanti a me prima Amedeo, però mi sono resa conto che qualsiasi cosa io dico, anche se la dico con le lacrime vengo comunque criticata, sempre, partono dal pregiudizio”.

Vera Miales e Nicolò Scalfi non sono più in gara a La Pupa e il Secchione. Lei: “Siamo stati penalizzati”

Prima della nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show, Vera Miales e Nicolò Scalfi hanno preso parte a un appuntamento di Pupa Party. Per iniziare alla domanda su come è stata la prima notte passata in villa, Nicolò ha risposto: “Un po’ di imbarazzo perchè subito finire nello stesso letto non è una situazione quotidiana, poi siamo riusciti a parlare molto, ci siamo trovati veramente bene”. Anche Vera ha rotto il silenzio: “Diciamo che il mio imbarazzo si era anche visto, io mi aspettavo un secchione vero, invece mi è capitato Nicolò, un ragazzo gentilissimo, è più pupo che secchione”. La modella dopo aver fatto sapere di aver avuto modo di vedere tutte le puntate di Pomeriggio 5 ha aggiunto: “Mi si è aperto un mondo, io se fossi entrata nella casa con un mazzo di carte, sapendo che la situazione era quella, magari mi sarei buttata nel gioco, ma proprio perchè io sono entrata da fidanzata che Amedeo fuori mi ha detto vai tranquilla, ti sarò fedele, penso che era doveroso da parte mia, ho sbagliato sicuramente, dovevo giocare di più”. Vera riferendosi al fatto che lei e Nicolò sono stati eliminati ha sottolineato:

“Siamo stati penalizzati. Avrei preferito che Federico mi dava un dieci per il rispetto che io stavo portando. Nessuno mi ha dato un briciolo di segno di ciò che stava succedendo fuori”.

La Pupa e il Secchione, Vera Miales elogia Nicolò Scalfi: “Auguro a tutte le donne un ragazzo come lui”

Vera Miales ha svelato anche quali consigli le ha dato Amedeo Goria con cui è in crisi:

“Mi ha detto di giocare, di fare la brava, mi ha incoraggiato, però le ultime sue parole sono state ti amo, ti aspetto, mi sono giocata un reality. Nicolò è stato penalizzato, auguro a tutte le donne un ragazzo come lui, ha sofferto insieme a me, mi è stato vicino subito”.

Nicolò Scalfi quando Dayane Mello l’ha invitato a dire la sua su Vera Miales ha affermato: “Non la conoscevo prima del programma, i primi giorni legandomi a lei ho enfatizzato con lei, cercavo di darle supporto, però quando ho visto Mirko star male, ero diventato suo amico, ho aiutato anche lui”.