La scogliera dei misteri, Capitano Neuville: chi è l’attore Pierre-Yves Bon

Pierre-Yves Bon vita privata: età, compagna, instagram dell’attore francese

Tra poche ore inizierà su Rai1 la nuova serie tv La scogliera dei misteri che arriva dalla Francia. Tra i personaggi della serie c’è il capitano Clément Neuville, interpretato da Pierre Yves-Bon. Così come per Garance Thénault, l’attrice protagonista che interpreta Lola Bremont, anche nel caso di Pierre in Italia si sa pochissimo di lui. In Francia, invece, l’attore è molto apprezzato anche se uno dei suoi ruoli più importanti è proprio in questa serie. In attesa di vedere la prima puntata della nuova miniserie di Rai1 scopriamo qualcosa sulla vita privata dell’attore. Pierre nasce in Francia nel 1991. Sulla sua vita sentimentale non si sa praticamente nulla in quanto l’attore è riservatissimo. Il suo profilo Instagram è pierreyves_bon ma anche qui, con poche centinaia di followers, l’attore racconta poco del suo privato.

Carriera di Pierre-Yves Bon: i film, le serie tv e i programmi

Fin da giovanissimo Pierre-Yves Bon dimostra la sua passione per l’arte, tramandata da suo nonno. Ha iniziato a recitare al college e poi nella scuola Anna Judic a Semur-ex-Auxois, in Cote-d’Or. La sua prima apparizione risale al 2007 nel lungometraggio A’ l’improvviste. Successivamente l’attore ha iniziato a recitare a teatro nell’opera Les précieuses ridicules. Pierre arriva in televisione nel 2008 in La Reine et le Cardinal, un film franco-italiano. Pian piano sono iniziati diversi ruoli nelle serie tv e nei film per la tv, come: Le sang de la vigne, Cain o Mongeville, Les enfants du secret, Meurtres dans le Jura. Un ruolo molto importante arriva però con La scogliera dei misteri che da stasera lo farà conoscere anche al grande pubblico di Rai1.



La scogliera dei misteri: tutto sul capitano Clément Neuville

Fin dalla prima puntata de La scogliera dei misteri si capirà l’importanza del personaggio del capitano Clément Neuville che affiancherà fin da subito Lola Bremont e l’aiuterà ad indagare. Tra i due ci sarà, inoltre, da subito feeling e si avvicineranno sempre di più. Tuttavia l’uomo scoprirà alcune bugie dette dalla ragazza e dovrà capire fin dove si può fidare e cosa nasconde realmente Lola Bremont.