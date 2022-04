La scogliera dei misteri: trama, quante puntate sono, location, cast attori

La serie francese Jugée coupable arriva su Rai1: la trama

Al via da stasera la nuova serie tv La scogliera dei misteri in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. Dopo il successo di Morgane-Detective geniale, andata in onda in autunno, Rai1 pesca di nuovo nella serialità francese. Questa volta però punta al genere del thriller. Riuscirà la nuova serie francese, dal titolo originale Jugée coupable, a portare a casa un buon risultato in termini di ascolti? La trama sembra esserci tutta: la protagonista Lola Bremont è una 26enne che abita a Bordeaux. E’ cresciuta con lo zio Jean-Michel da quando la madre Julia è morta ed è laureata in gestione alberghiera. E proprio per il suo settore la chiamano ad un colloquio in Bretagna all’hotel Roches Blanches. Tuttavia quando Lola arriva scopre che non esiste nessun colloquio. Proprio quando sta pensando di tornare a casa qualcuno le dice che proprio lì è morta Manon Jouve, che le assomiglia moltissimo.

Quante sono le puntate de La scogliera dei misteri e dov’è stata girata

Lo stile della nuova serie tv La scogliera dei misteri sarà breve ma intenso. Saranno soltanto tre, infatti, le puntate della serie tv francese Jugée coupable. Sei episodi da 50 minuti, mandati in onda due alla settimane, per un totale di tre puntate che terranno con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo i telespettatori di Rai1. Il finale di stagione, e dunque l’ultima puntata, è prevista per martedì 26 aprile (tranne cambi di palinsesto dell’ultimo minuto). Le riprese della serie si sono svolte da settembre a dicembre 2020 in Bretagna. In particolare i luoghi scelti come location sono: Vannes, Quiberon, La Trinité-sur-Mer, Carnac, Auray, Theix-Noyalo, Arradon, Port-Louis, Port Haliguen e Hennebont.

Chi sono gli attori del cast della serie francese

In attesa della prima puntata de La scogliera dei misteri vediamo chi sono gli attori francesi principali della serie tv. La protagonista è Garance Thénault, che ha avuto difficoltà a girare la fiction, nel doppio ruolo di Lola Bremont e di Manon Jouve. Troviamo poi Pierre-Yves Bon nei panni di Clément Neuvelle, il capo della Polizia. Nicky Marbot è lo zio di Lola, Jean-Michel Brémont. Tra gli altri: Gabrielle Lazure è Mirella Jouve, Manuel Gélin è Pierre Neuville, Inès Melab è il tenente Virginie Martel, Vincent Winterhalter è il tenente colonnello Michel Jourdan. Jérome Anger è Georges Battaglia, proprietario dell’hotel e Stéphane Grossi è Rémi Pérec, ex fidanzato di Manon, e primo sospettato dell’omicidio in passato.