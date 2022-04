La scogliera dei misteri, Lola: chi è la bellissima attrice Garance Thénault

Garance Thénault vita privata: età, compagno, instagram dell’attrice francese

Debutterà stasera la nuova fiction La scogliera dei misteri in prima serata su Rai1. protagonista della serie francese, dal titolo originale Jugée coupable, è Lola Bremont interpretata da Garance Thénault. Di questa attrice francese in Italia si sa molto poco ma anche in Francia è diventata davvero famosa grazie a questa serie tv in cui ha recitato da protagonista. In attesa dunque di vedere come sarà la prima puntata di questa serie francese scopriamo qualcosa sulla vita privata di Garance Thénault. Di origini francesi l’attrice ha studiato alla Jean-Perimony, una delle scuole di teatro più importanti e prestigiose della Francia. Sulla sua vita sentimentale non si sa nulla in quanto l’attrice è riservatissima. Il profilo Instagram di Garance Thénault è garance_then.

Film, serie tv e programmi: tutta la carriera della protagonista de La scogliera dei misteri

La carriera di Garance Thénault inizia nel 2007 come ospite fissa in una trasmissione incentrata sui videogiochi sul web. Successivamente, e grazie alla formazione nella scuola di teatro, Garance Thénault ha iniziato ad ottenere alcuni piccoli ruoli in diverse serie tv francesi. Tra queste le più famose sono: Plus belle la vie, Camping paradis e Nina. Il vero salto di qualità professionale, però, è arrivato proprio con La scogliera dei misteri in onda da stasera su Rai1. Per la prima volta Garance si è cimentata in un ruolo interamente da protagonista, anzi doppia protagonista! L’attrice infatti interpreta sia Lola Bremont che Manon Jouve e in un’intervista ha raccontato le difficoltà provate durante le riprese.



La prima puntata della serie francese stasera su Rai1

Fin dalla prima puntata de La scogliera dei misteri i telespettatori saranno immersi in un thriller mozzafiato in cui tutto può succedere. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, e che sua mamma è la misteriosa donna morta Manon Jouve, la protagonista Lola si metterà ad indagare per scoprire tutta la verità sul suo passato: chi ha ucciso sua madre e chi è il suo vero padre?