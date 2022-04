La scogliera dei misteri, Garance Thénault in difficoltà: “Ho fatto uno sforzo”

La protagonista de La scogliera dei misteri racconta le difficoltà della serie

Andrà in onda da martedì 12 aprile la nuova serie tv La scogliera dei misteri, in prima serata, dalle 21:25 circa, su Rai1. La serie, che viene dalla Francia, vede come protagonista Garance Thénault, attrice francese piuttosto famosa nel suo Paese. Prima del debutto in Italia su Rai1 il settimanale Tele Più ha riportato alcune dichiarazioni dell’attrice francese. La donna si è detta entusiasta del progetto in cui è stata chiamata a recitare ma non ha nascosto alcune difficoltà vissute durante le riprese. “Questo progetto era così incredibile che era impossibile non farlo” ha spiegato Garance Thénault. Poi l’attrice però ha aggiunto: “Ho dovuto fare uno sforzo di concentrazione e una ricerca di emozioni”.

Garance Thénault reciterà con un doppio ruolo: sarà sia Lola che Manon

I problemi per Garance Thénault sono arrivati nel momento in cui l’attrice ha accettato di recitare con doppio ruolo. E’ lei stessa a fare sia la protagonista Lola Bremand che la presunta madre morta Manon Jouve. Questa è una cosa piuttosto inusuale per una fiction e per un attore. Solitamente si prende un attore da grande e uno da giovane per rappresentare la stessa persona. In questo caso, invece, La scogliera dei misteri fa un salto particolare e propone al pubblico questa doppia sfida. La difficoltà più grande di Garance è stata interpretare Manon, cioè la sua presunta madre morta in circostanze misteriose. L’attrice, sempre tramite dichiarazioni riportate da Tele Più, dice: “Richiedeva flessibilità mentale, soprattutto per interpretare Manon che come carattere era più lontana da me”. L’attrice ha partecipato già in diverse serie tv francesi ma questo è il suo primo vero ruolo da protagonista o, meglio, doppia protagonista!

Jugée Coupable arriva in Italia: cosa nasconde il passato di Lola?

Nella prima puntata de La scogliera dei misteri per Lola Bremond ci sarà un vero e proprio shock. La sua vita vissuta fino a quel momento sembrerà essersi poggiata su un’enorme bugia. Chi è davvero Lola e chi è davvero sua madre? La protagonista della nuova serie tv francese, dal titolo originale Jugée Coupable (Dichiarato colpevole), porterà Lola ad iniziare delle indagini alla scoperta della verità. I pericoli che però incontrerà durante le sue indagini saranno tantissimi. Qualcuno infatti non vuole assolutamente che il passato torni a galla e che Lola scopra qualcosa in più di questa misteriosa Manon Jouve. Di genere crime La scogliera dei misteri ha tutte le carte in tavola per diventare un altro grande successo.