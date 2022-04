La vita in diretta, Elisa Isoardi l’ha raccontato solo ora: “Salvata dal mio cane”

Elisa Isoardi fa un’inedita confessione da Alberto Matano: “Il mio cane mi ha salvato”

Elisa Isoardi dopo mesi di assenza dagli schermi televisivi è stata ospite della puntata di oggi de La vita in diretta, mercoledì 6 aprile, accolta con entusiasmo da Alberto Matano che si è detto felice di averla finalmente in studio. La conduttrice nel programma di Rai1 ha fatto un’inedita confessione parlando del suo cane e di come l’averlo accanto gli ha salvato la vita. Elisa Isoardi ha confessato commossa:

“Mi ha salvata perché è lui che ha educato me anche per un adulto che vive da solo è una grande compagnia. Per altro quando avevo la febbre capiva e quindi c’è questo discorso di simbiosi, senza enfatizzare non sono una fanatica.”

Ed alla fine ha concluso: “Sono di grande appoggio ed a volte siamo noi peggio degli animali.”

La vita in diretta, Elisa Isoardi pronta a tornare in tv con un nuovo programma? “Questo è solo l’antipasto”

Elisa Isoardi dopo aver lasciato la conduzione de La prova del cuoco prima ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro e poi è stata tra i naufraghi dell’Isola dei famosi. Successivamente le indiscrezioni sul suo possibile ritorno in onda alla conduzione di nuovi programmi si sono rincorse ma mai concretizzate e la conduttrice manca dalla tv da un bel po’. Tuttavia Elisa Isoardi ospite ospite oggi a La vita in diretta si è detta pronta per tornare a condurre. Infatti, prima ha rivelato:

“Sono felicissima di essere qui dopo tantissimo tempo, mi son fatta desiderare ed a volte i periodi di pausa servono a farti capire cosa c’è attorno”

e poi ad Alberto Matano che auspicava un suo ritorno ha aggiunto: “Parliamo la stessa lingua, questo è solo l’antipasto”

Elisa Isoardi ospite a La vita in diretta, Alberto Matano ammette: “Ti aspettavo da inizio stagione”

Alberto Matano, di recente furioso a La vita in diretta, ha accolto Elisa Isoardi nel suo studio in maniera entusiasta: “Ti ho aspettata dall’inizio di questa stagione.”