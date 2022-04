LDA eliminato da Amici: Maria De Filippi svela cos’ha fatto Gigi D’Alessio

Maria De Filippi vuota il sacco: “Gigi D’Alessio non mi ha mai fatto una chiamata”

Colpo di scena incredibile nella sesta puntata del Serale dove tanti siti web come al solito hanno dato l’eliminato sbagliato. E così, mentre tutti si aspettavano che ad uscire da Amici fosse Nunzio, ecco che il ballerino di latino americano continua a trionfare sui compagni. L’eliminato è LDA con grande stupore di tutti. In effetti però l’allievo nelle ultime settimane aveva perso quella voglia e quell’energia che aveva prima e forse i giudici se ne sono accorti. LDA ha ringraziato tutti prima di andare via. Soprattutto Maria De Filippi per averlo fatto essere solo Luca e non il figlio di Gigi D’Alessio. A tal proposito la conduttrice ha raccontato:

“Tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri di Natale quest’anno”.

“E questa però è maleducazione” ha detto LDA con grandi risate di tutti.

La conduttrice bacchetta un allievo: si è preso la scena di LDA

Chi era convinto di uscire è Nunzio, l’allievo di Raimondo Todaro costantemente al ballottaggio e perennemente vincitore. Lui e LDA hanno legato molto ad Amici e così per loro è stato doloroso doversi scontrare. Tuttavia quando LDA è stato eliminato Nunzio ha iniziato a dare di matto dicendo che il compagno non meritava l’eliminazione. Ad un certo punto, un po’ innervosita, Maria De Filippi è intervenuta.

“In questo momento devi essere rispettoso di Luca. In questo momento è lui centrale e se ascolti quello che ti ha detto mi sembra che dimostri maturità”

ha detto la conduttrice.

Il saluto strappalacrime di LDA: piangono tutti

Infine LDA ha voluto fare dei ringraziamenti ai compagni di Amici uno per uno. Parole speciali per l’ingenuità di Sissi e il fuoco di Dario. Per la disciplina di Serena e la maturità di Alex. Per la dedizione allo studio di Michele e Luigi. Per Nunzio grandi complimenti dopo lo scherzo organizzatogli ma è per Albe che LDA ha speso le parole più belle.

“Sei proprio un fratello che non pensavo di avere. Ti voglio bene proprio assai”

ha detto LDA al suo compagno di stanza da ben 7 mesi.