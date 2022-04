Le Iene, decisione di Mediaset: in onda al posto de La pupa e il secchione

La pupa e il secchione finisce: al suo posto il raddoppio del programma d’inchiesta

Manca solo una settimana alla conclusione de La pupa e il secchione di cui martedì sera, in prima serata dalle 21:20 circa, verrà trasmessa la finale su Italia 1. Cos’andrà in onda dunque dalla settimana successiva per sostituire il programma condotto da Barbara d’Urso? Come annunciato da DavideMaggio.it Mediaset ha deciso di schierare un cavallo di battaglia collaudato, ovvero Le Iene che, dunque, tornerà al vecchio doppio appuntamento settimanale. Riuscirà Le Iene condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari a risollevare i disastrosi ascolti ottenuti da La pupa e il secchione show? Va detto infatti che il programma che contrappone bellezza e cultura, nonostante alcuni proclami che lo davano come vincente, ha registrato circa l’8% di share e una media di 1.200.000 telespettatori.

Le Iene raddoppia: i servizi previsti nelle nuove puntate

Dunque Mediaset, nonostante gli ascolti non proprio felici di quest’ultima edizione de Le Iene, ha deciso comunque di promuovere il programma al doppio appuntamento settimanale. In particolare Belen Rodriguez e Teo Mammuccari continueranno a condurre la serata del mercoledì sera fino alla fine della stagione televisiva e della trasmissione, prevista per la fine di maggio. Dunque ci sarà ancora un mese di appuntamenti con il programma di Italia 1. Per quanto riguarda invece la serata del martedì, che andrà a prendere il posto de La pupa e il secchione, andranno in onda tre speciali. Nelle tre puntate di martedì 10, 17 e 24 maggio verranno trasmessi uno speciale dedicato al caso Monte dei Paschi di Siena e il suicidio di David Rossi. Poi uno speciale incentrato sulla violenza sulle donne e infine uno sulla truffatrice di Brindisi, Sveva, la finta veggente Paola Catanzaro.

La Pupa e il secchione e Le iene: riconferma o addio?

In attesa dell’ultima puntata de La pupa e il secchione del 3 maggio e di quella de Le Iene del 25 maggio sono in molti a chiedersi se i due programmi torneranno anche nella prossima stagione televisiva. Al momento una risposta ufficiale da parte di Mediaset ancora non c’è ma iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Per quanto riguarda Le Iene, che si è occupato anche del caso di cronaca del bambino autistico deriso dalle maestre, ci sono buone probabilità che verrà riconfermato. Gli ascolti non sono più quelli di una volta ma Mediaset difficilmente rinuncerà allo storico programma, tra gli ultimi rimasti di alto livello. Per quanto riguarda La pupa e il secchione la questione è più incerta: il grande esperimento di rivoluzione pare non abbia funzionato.