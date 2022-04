L’Eredità, ghigliottina amara per il campione Gabriele: è stato tradito da…

Andata male oggi la ghigliottina per il giovane campione, tradito dal suo intuito: la parola era…

Non è finita come sperava la puntata de L’Eredità di oggi, domenica 24 aprile 2022, per il giovanissimo campione Gabriele che, dopo un’ottima giocata grazie alla quale ha messo in K.O. tutti gli avversari, arrivando appunto al gioco conclusivo, ha scritto ‘FAMIGLIA’ sul cartellino, convinto che fosse la risposta esatta. A malincuore, pochi istanti prima di dare la linea al TG1, il padrone di casa del seguitissimo quiz del preserale di Rai1, Flavio Insinna, ha dovuto comunicargli che la parola che lo avrebbe fatto vincere era un’altra. Delusione, quindi, per il ragazzo, consapevole però del fatto che domani sera, se riuscirà a difendere il suo titolo, potrà ritentare la fortuna e, chissà, magari andrà meglio.

L’Eredità, la ghigliottina della puntata di oggi valeva 12.500€: la risposta corretta era ‘BRIGADIERE’

I cinque indizi del gioco finale di stasera erano quelli elencati nella foto in alto, ossia ‘Ghisoni’, ‘Cacciapuoti’, ‘Gargiulo’, ‘Zagaria’ e ‘Linda’. Era relativamente facile poiché, come i telespettatori appassionati di fiction si saranno subito resi conti, alcuni erano i cognomi di famosi brigadieri di serie tv (appunto Ghisoni in Don Matteo, Cacciapuoti ne Il maresciallo Rocca) mentre Linda era il personaggio interpretato da Claudia Koll nella serie Linda e il brigadiere, con Nino Manfredi. Per il campioncino Gabriele c’erano in palio 12.500€, ma a tradirlo è stata forse anche la sua giovane età, essendo i personaggi delle fiction succitate risalenti prevalentemente agli anni novanta e ai primi anni duemila.

Flavio Insinna commenta le famose fiction sui brigadieri: “Capolavori”

“Serie tv che sono state dei capolavori” è stato il commento fatto da Flavio Insinna sul finale della puntata di oggi de L’Eredità, dando la linea all’edizione di prima serata del telegiornale e salutando il concorrente.

Ne approfittiamo per salutare tutti i brigadieri perchè sono una grande famiglia

ha asserito inoltre, prendendo in prestito la parola ‘FAMIGLIA’ che, come spiegato nel primo paragrafo, è stata la risposta errata data da Gabriele. Niente da fare, quindi, per il giovane concorrente. E’ andata anche peggio qualche sera fa, quando l’allora campionessa in carica ha commesso un errore madornale che le è costato molto caro…