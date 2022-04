L’Eredità, errore madornale! La campionessa scopre la risposta ma…

L’Eredità: la campionessa Claudia capisce qual è la risposta corretta alla ghigliottina… troppo tardi

E’ capitato altre volte alla ghigliottina nel quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna che il campione in carica intuisse un po’ in ritardo la risposta corretta, ma probabilmente non è mai accaduto quello che i telespettatori hanno visto stasera: Claudia, concorrente che anche oggi è riuscita a difendere il suo titolo arrivando al gioco finale, ha infatti capito quale parola l’avrebbe fatta vincere pochissimi istanti dopo aver scritto sul cartellino una risposta diversa, purtroppo errata. E lo ha subito detto a Flavio Insinna, comunicandogli anche quella che, a suo parere, era proprio la parola vincente. Ironia della sorte, la risposta da lei pensata, purtroppo in ritardo, alla fine si è rivelata davvero corretta…

La campionessa de L’Eredità e il grosso sbaglio alla ghigliottina: sfumata vincita di 37.500€

Partendo dai cinque indizi indicati nella foto in alto, ossia ‘animale’, ‘lavorare’, ‘firma’, ‘pranzo’ e ‘politica’, Claudia ha dato ‘DIGITALE’ come risposta. Come raccontato nel paragrafo precedente, pochi istanti dopo aver consegnato il cartellino a Flavio Insinna si è resa conto di aver sbagliato, ammettendo: “Ho zero speranze di vincere perchè ho capito che la risposta giusta era SOCIALE”. Preso alla sprovvista, il conduttore non ha potuto fare altro che spiegarle il collegamento tra ogni indizio e la parola ‘SOCIALE’. Con grande dispiacere, quindi, la concorrente non si è aggiudicata i 37.500€ in palio, consolata dal padrone di casa che le ha ricordato che domani sera potrà ritentare la fortuna e, chissà, magari andrà bene, com’è successo nella scorsa puntata, terminata con la sua vittoria.

Flavio Insinna sdrammatizza dopo il fatale errore della concorrente: “Chiediamo al notaio qualche secondo in più”

“Ci riproverai domani sera, magari con qualche secondo in più a disposizione, questo lo diciamo al notaio” è stato il commento di Flavio Insinna a fine trasmissione. Sempre negli ultimi minuti della puntata de L’Eredità di oggi il conduttore ha inoltre ringraziato ancora una volta i telespettatori per la passione che dimostrano quotidianamente, specie per la ghigliottina, dicendo loro: “Non finiremo mai di ringraziarvi per l’affetto che ci dimostrate”.