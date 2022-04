L’Eredità da brivido: campionessa ha temuto il peggio, ma all’improvviso…

L’Eredità: la campionessa Claudia pensava di aver perso e invece…

E’ stata una ghigliottina finita a sorpresa, è il caso di dirlo, quella della puntata di oggi, giovedì 14 aprile 2022, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna: Claudia, concorrente che anche stasera, come varie altre volte di recente, è riuscita ad avere la meglio sugli avversari arrivando al gioco finale, è apparsa infatti timorosa di aver dato la risposta errata nei secondi che hanno preceduto la fine della trasmissione, fin quando il padrone di casa è stato ben felice di annunciarle che la parola da lei scritta sul cartellino, a sorpresa, era invece proprio quella esatta! Dopo alcuni istanti di grande suspance, quindi, il programma oggi si è chiuso in festa, con i prof Samira Lui e Andrea Cerelli che, come da tradizione, hanno stappato lo spumante e brindato alla vittoria.

Flavio Insinna e la vittoria della campionessa Claudia: per lei quasi 12.000€ alla ghigliottina stasera

Partendo dai cinque indizi, ossia ‘tutto’, ‘soddisfare’, ‘peccato’, ‘fiera’ e ‘falò’, la concorrente de L’Eredità ha dato ‘VANITÀ’ come risposta. Grazie alla parola in questione, si è aggiudicata una vincita di quasi 12.000€, per l’esattezza 11.875€. E’ andata altrettanto bene alcune sere fa quando, incredula per la vittoria, è scoppiata a piangere per l’emozione appena si è resa conto di aver vinto (foto in alto).

Flavio Insinna e i complimenti a Claudia: “Arrivata fino in fondo per l’ennesima volta”

“Non fare quella faccia di finta vanità” ha detto scherzosamente il conduttore alla campionessa de L’Eredità, ‘prendendo in prestito’ proprio la parola vincente della ghigliottina, aggiungendo poi: “C’è la bravura di essere arrivata per l’ennesima volta fino in fondo a questo gioco…”.. Flavio ha poi proseguito dicendo inaspettatamente:

Ci vuole un po’ di sana vanità nel sapere che la parola corretta è proprio vanità!

“Oh Dio” è stato il primo commento di Claudia, sbalordita perchè non si aspettava di aver azzeccato proprio la risposta esatta. Con la vittoria di stasera, la cifra complessiva che si è aggiudicata la concorrente sommando le vincite precedenti è arrivata a ben 111.875€, come si è visto in grafica pochi secondi prima che il programma finisse. E chissà che tale cifra non salga ancora nelle prossime puntate!