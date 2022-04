L’Eredità, rimasta gelata la campionessa: ha saputo da Flavio Insinna che…

Esordio deludente per la nuova campionessa de L’Eredità: andata male la sua prima ghigliottina

Non se l’aspettava, avendo giocato molto bene, eppure sul finire della puntata di oggi, domenica 10 aprile 2022, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna la nuova campionessa Serena si è sentita dire quello che tutti i concorrenti che arrivano alla ghigliottina temono, ossia che la risposta scritta sul cartellino era quella errata. La risposta da lei data era ‘CATTEDRALE’, ma il conduttore, con dispiacere, ha dovuto comunicarle che la parola vincente era invece ‘REGINA’. Niente da fare, quindi, per Serena, che però potrà ritentare la fortuna domani sera, se riuscirà a difendere il suo titolo.

Serena, la nuova campionessa, parte male alla ghigliottina: sfumata una vincita di 32.500€

Avrebbe potuto portare a casa 32.500€ la concorrente se avesse indovinato la risposta corretta al gioco finale de L’Eredità stasera. I cinque indizi a sua disposizione erano quelli indicati nella foto in alto, ossia ‘AFRICA’, ‘DESERTO’, ‘FESTA’, ‘ARIE’ e ‘NOTTE’. E proprio sull’indizio ‘NOTTE’ Flavio Insinna, prima di salutare i telespettatori e dare la linea al TG1, ha fatto una battuta dicendo: “Si dice la regina della notte, mentre la regina della sera per noi è la ghigliottina”.

Non è finita nel migliore dei modi, quindi, la puntata di oggi del programma del preserale di Rai1, e non è andata bene neppure due sere fa quando il campione allora in carica ha visto sfumare un’altra potenziale vincita molto importante.

L’Eredità: chi è Serena, la concorrente arrivata al gioco finale e cosa fa nella vita

Pur essendo diventata per la prima volta campionessa de L’Eredità, per Serena quella di stasera non è stata la prima partecipazione al gioco: ieri è infatti arrivata fino al triello ma, sconfitta, non è riuscita ad accedere al gioco finale. Nella vita lavora come consulente analista di business ed ha una laurea magistrale in matematica ma, come ha confidato all’inizio dell’appuntamento di oggi al conduttore, coltiva in segreto un grande sogno, ossia quello di conseguire una seconda laurea: a tal proposito ha precisato che, se dovesse decidere di esaudire tale desiderio, sceglierebbe un percorso di studi completamente diverso dal primo, quindi un indirizzo lontano dalla matematica, probabilente lettere classiche o filosofia.