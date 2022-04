L’Eredità, altissima tensione sul finale: Flavio Insinna si alza di scatto e…

La campionessa de L’Eredità stasera ce l’ha fatta: ghigliottina con vittoria per Sara

Non è andata bene ieri, suo primo giorno con il titolo di campionessa de L’Eredità: nella puntata di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, Sara ha però recuperato alla grande. Sul finale il padrone di casa Flavio Insinna, dopo aver tenuto sulle spine per alcuni secondi sia lei che i telespettatori sintonizzati su Rai1, si è infatti alzato di colpo girando il cartellino con sopra scritta la risposta corretta annunciando, appunto, la vittoria. “Il linguaggio del mio stanco corpo questa sera dice che la risposta corretta è proprio corpo!” ha annunciato il conduttore, utilizzando uno dei cinque indizi, appunto ‘linguaggio’: la parola vincente era invece ‘CORPO’.

L’Eredità: Sara ha difeso il suo titolo di campionessa vincendo 52.500€ alla ghigliottina

Gli indizi che hanno condotto la concorrente nella giusta direzione sono stati quelli indicati nella foto in alto, ossia ‘prendere’, ‘crema’, ‘libero’, ‘estraneo’ e il già citato ‘linguaggio’. Non ha avuto problemi Sara ad intuire la risposta corretta, come suddetto ‘CORPO’, a differenza di ieri sera quando la ghigliottina è finita decisamente meno bene per lei: non riuscendo ad indovinare la parola ‘città’, pensando erroneamente che la risposta corretta fosse ‘abbronzatura’, ha infatti visto sfumare una vincita che sarebbe stata altissima, ossia 105.000€, rimanendo parecchio delusa.

Da Gabriele a Sara: prima vittoria per la concorrente di Genova che studia a Roma

L’attuale campionessa in carica a L’Eredità ha preso il posto, a partire da ieri, di Gabriele, giovane campione che ha tenuto banco nelle sere precedenti. Come abbiamo già scritto, la ragazza viene da un paesino che si trova in provincia di Genova ma studia a Roma. Sono gli ultimi campioni del seguitissimo quiz del preserale di Rai1 quelli che stiamo vedendo in questo periodo, per questa stagione: la trasmissione, infatti, ha davanti a sé solo altre cinque settimane di programmazione prima dello stop estivo e della sostituzione con Reazione a catena, condotto da Marco Liorni, come ogni anno. Flavio Insinna tornerà poi con il suo quiz solo alla fine di ottobre dato che, a differenza degli anni scorsi, Reazione a catena non terminerà alla fine di settembre bensì un mese dopo.